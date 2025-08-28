Мексика планирует повысить пошлины на китайский импорт по требованию Трампа

Правительство Мексики планирует значительно повысить тарифы на импорт из Китая уже в следующем месяце. Это должно защитить национальный бизнес от дешевых китайских товаров и выполнить давнее требование президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Bloomberg.

По словам источников, близких к правительству, новые тарифы могут затронуть широкий спектр товаров, включая автомобили, текстиль и пластмассы. Целью является защита мексиканских изготовителей от субсидированной конкуренции со стороны Китая. Ожидается, что пошлины могут быть введены также для импорта из других азиатских стран.

Давление США и торговый спор

Решение Мексики является ответом на длительное давление со стороны администрации президента США Дональда Трампа, призвавшего мексиканские власти повысить пошлины на китайский импорт, как это уже сделали Соединенные Штаты.

Это часть концепции "Фортецы Северная Америка", которая предусматривает ограничение поставок из Китая и укрепление торговых и производственных связей между США, Мексикой и Канадой.

США и Мексика также ведут переговоры по пересмотру соглашения о свободной торговле, которое должно состояться до середины следующего года. Кроме того, страны приближаются к заключению соглашения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, в частности, фентанила.

Почему это важно для Мексики?

Как отмечает Нин Сун, старший стратег State Street Global Markets, увеличение тарифов защитит мексиканскую производственную базу, страдающую от наплыва дешевых китайских товаров. По его словам, экспорт Китая в Латинскую Америку в этом году значительно вырос, компенсируя падение на американском рынке.

Кроме того, повышение тарифов увеличит доходы Мексики, что поможет администрации президентки Клаудии Шейнбаум сократить дефицит бюджета, достигший наибольшего уровня с 1980-х годов. Новое правительство ищет пути увеличения налоговых поступлений, пытаясь избежать значительного повышения налогов.

Китайские автопроизводители под ударом

Мексиканский рынок является ключевым для китайских автопроизводителей, таких как BYD, SAIC Motor (MG) и Chery Automobile. Благодаря низким ценам и привлекательным условиям гарантии китайские автомобили стали очень конкурентоспособными в стране.

Новые тарифы могут оказать существенное влияние на эти компании. К примеру, акции BYD и SAIC Motor уже отреагировали на новость падением. Хотя нынешние тарифы в Мексике на импорт из Китая достигают 20%, в США они намного выше: например, на китайские электромобили действует 100% пошлина.

10 лучших экспортируемых товаров из Китая. Инфографика Bloomberg.

Напомним, Мексике предоставили 90-дневную отсрочку от повышения тарифов до 30% на большинство товаров, чтобы продолжить переговоры по торговому соглашению.

Мексиканское правительство приветствовало это решение, отметив, что около 85% их экспорта в США соответствует правилам USMCA и защищены от тарифов. Трамп также заявил, что тарифы в 50% на мексиканскую сталь, алюминий и медь, а также 25% на автомобили и другие не соответствующие USMCA товары останутся в силе.