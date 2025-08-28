Мексика планує підвищити мита на китайський імпорт на вимогу Трампа

Уряд Мексики планує значно підвищити тарифи на імпорт з Китаю вже наступного місяця. Це має захистити національний бізнес від дешевих китайських товарів і виконати давню вимогу президента США Дональда Трампа.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Bloomberg.

За словами джерел, близьких до уряду, нові тарифи можуть торкнутися широкого спектра товарів, включаючи автомобілі, текстиль та пластмаси. Метою є захист мексиканських виробників від субсидованої конкуренції з боку Китаю. Очікується, що вищі мита можуть бути запроваджені також для імпорту з інших азійських країн.

Тиск США та торговельна суперечка

Рішення Мексики є відповіддю на тривалий тиск з боку адміністрації президента США Дональда Трампа, який закликав мексиканську владу підвищити мита на китайський імпорт, як це вже зробили Сполучені Штати.

Це є частиною концепції "Фортеці Північна Америка", що передбачає обмеження поставок з Китаю та зміцнення торговельних і виробничих зв'язків між США, Мексикою та Канадою.

США та Мексика також ведуть переговори щодо перегляду угоди про вільну торгівлю, що має відбутися до середини наступного року. Окрім того, країни наближаються до укладення угоди щодо боротьби з незаконним обігом наркотиків, зокрема фентанілу.

Чому це важливо для Мексики?

Як зазначає Нін Сун, старший стратег State Street Global Markets, збільшення тарифів захистить мексиканську виробничу базу, яка страждає від напливу дешевих китайських товарів. За його словами, експорт Китаю до Латинської Америки цього року значно зріс, компенсуючи падіння на американському ринку.

Крім того, підвищення тарифів збільшить доходи Мексики, що допоможе адміністрації президентки Клаудії Шейнбаум скоротити дефіцит бюджету, який досяг найбільшого рівня з 1980-х років. Новий уряд шукає шляхи збільшення податкових надходжень, намагаючись уникнути значного підвищення податків.

Китайські автовиробники під ударом

Мексиканський ринок є ключовим для китайських автовиробників, таких як BYD, SAIC Motor (MG) та Chery Automobile. Завдяки низьким цінам та привабливим умовам гарантії, китайські автомобілі стали дуже конкурентоспроможними в країні.

Нові тарифи можуть суттєво вплинути на ці компанії. Наприклад, акції BYD та SAIC Motor вже відреагували на новину падінням. Хоча нинішні тарифи в Мексиці на імпорт з Китаю сягають 20%, у США вони набагато вищі: наприклад, на китайські електромобілі діє 100% мито.

10 найкращих експортованих товарів з Китаю. Інфографіка Bloomberg.

Нагадаємо, Мексиці надали 90-денну відстрочку від підвищення тарифів до 30% на більшість товарів, щоб продовжити переговори щодо торговельної угоди.

Мексиканський уряд привітав це рішення, зазначивши, що близько 85% їхнього експорту в США відповідає правилам USMCA і захищений від тарифів. Трамп також заявив, що тарифи у 50% на мексиканську сталь, алюміній і мідь, а також 25% на автомобілі та інші товари, що не відповідають USMCA, залишаться чинними.