Меньшая сеть, больше онлайна и 54 млн грн на помощь: как "Фокстрот" работает во время войны

Четыре года большой войны Четыре года большой войны

Полномасштабная война стала серьезным испытанием для украинского бизнеса. За четыре года предприятия теряли, адаптировались, меняли стратегии и искали новые возможности для развития. Delo.ua попросило руководителей украинских компаний оценить этот опыт через четыре урока — "Выстоять", "Преобразоваться", "Думать о будущем" и "Закалить выдержку". Публикуем ответы в серии блиц-интервью. В этот раз – разговор с Юрием Полищуком, СЕО "Фокстрот", одного из крупнейших украинских ритейлеров техники и электроники.

Что именно вне фронта позволило стране и вашему бизнесу в частности работать и удерживать устойчивость на протяжении этих четырех лет?

– В первые месяцы полномасштабной войны бизнес, общество и государство фактически объединились вокруг одной общей цели – удержать нашу государственность.

Уже в первые дни марта 2022 года "Фокстрот" уплатил налоговый аванс, а сегодня остается у топ-100 налогоплательщиков Украины: за 9 месяцев 2025 года компания уплатила 765 млн грн (+9% к аналогичному периоду прошлого года).

С самого начала полномасштабной войны в "Фокстроте" создан корпоративный штаб "Помощь нашим", взявший на себя организацию помощи техникой Силам обороны, волонтерам и сотрудникам компании. За четыре года объемы нашей помощи составили 54 млн грн – это более 9 тысяч переданных защитникам и защитницам гаджетов, техники и другого необходимого оборудования. Отдельно в марте 2022 года "Фокстрот" как член Euronics инициировал гуманитарную помощь от группы международных ритейлеров на около 700 тысяч евро.

В этом контексте первый год полномасштабной войны для самой компании стал годом выживания. После потери склада с товаром компания фактически оказалась в точке, где нужно было доказать собственную жизнеспособность. Ущерб тогда достиг 1 млрд гривен, к которым добавились расходы, связанные с потерей ряда магазинов в зоне боевых действий и на временно оккупированных территориях. Окончательное понимание того, что бизнес выстоял, пришло только в конце октября 2022 года, когда были достигнуты ключевые договоренности с партнерами по реструктуризации долгов.

Выстоять помогло несколько вещей. Во-первых, наличие предварительного плана действий в случае экстренных ситуаций. Во-вторых – быстрота принятия решений и передача полномочий на места.

"Фокстрот" передал армии более 9 тысяч гаджетов, техники и другого оборудования. Фото предоставлено пресс-службой компании

Что вашему бизнесу пришлось сменить или выстроить с нуля, чтобы остаться дееспособным в войне?

– Годы, начиная с 2023 года, стали периодом восстановления и трансформации. В первую очередь, изменились условия работы с поставщиками. Если до полномасштабной войны значительная часть поставок работала по принципу "открытого риска", то в настоящее время поставки нуждаются в банковских гарантиях, что налагает дополнительные расходы для бизнеса. Также сократились сроки отсрочки платежей, что повысило потребность в финансировании оборотного капитала.

Весомым изменением стала логистика. До войны значительная часть товарных потоков проходила через Одессу, теперь логистические маршруты выстраиваются через Польшу и страны Балтии, что делает процесс сложнее и предусматривает дополнительные расходы.

Параллельно мы просмотрели внутреннюю структуру бизнеса: провели аудит сети, оптимизировали количество магазинов, повысили эффективность операционных процессов. Мы открыли новый склад на 21 000 кв. м, открываем новые магазины, проводим реформаты существующих и восстановления после вражеских атак.

Так, если на март 2022 года у нас работало около 90 магазинов (довоенное количество – 169), то к концу 2025 года включительно с новыми и обновленными магазинами розничная сеть насчитывает 127 торговых объектов.

Во что вы сознательно инвестировали в условиях войны и какие из этих решений оказались самыми ценными с точки зрения сегодняшнего дня?

– В течение 2024-го – начале 2025 года мы существенно увеличили складские остатки и централизовали логистику. В частности, это позволяет доставлять товары клиенту из основного склада за 1-2 дня в любую точку страны.

Одним из ключевых направлений стали инвестиции в автономность бизнеса. Для обеспечения бесперебойной работы сети в течение 2022-2025 годов мы приобрели и установили оборудование резервного электропитания на общую сумму 5,5 млн грн. Сейчас 100% магазинов энергонезависимы. Операторы контакт-центра также снабжены зарядными станциями.

Во всех магазинах и онлайн подключен сервис обслуживания на жестовом языке, что позволяет клиентам с нарушением слуха получить консультацию и совершить покупку.

В сети подключен сервис обслуживания на жестовом языке. Фото предоставлено пресс-службой компании

Мы усиливаем омникальную модель бизнеса – развиваем мобильное приложение, инвестируем в IT-решения и интегрируем технологии искусственного интеллекта в ежедневные процессы. Так, онлайн-направление в 2025 году стало одним из ключевых драйверов роста компании: трафик вырос на 46%, а товарооборот – на 76%. Число пользователей и объемы продаж через приложение "Фокстрот" выросли почти втрое.

Кроме того, параллельно с развитием собственных каналов "Фокстрот" усилил позиции через взаимодействие с клиентами на других платформах. Речь идет о выходе на маркетплейсы Kasta, monoмаркет и "Алло".

Одним из практических примеров эффективного применения искусственного интеллекта стал AI-консультант. Во время пиковых нагрузок в период Черной пятницы 2025 года он взял на себя значительную часть типичных обращений клиентов. Доля диалогов в чатах, успешно закрытых с помощью ИИ, выросла более чем в шесть раз (+622%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 28% всех обращений.

Какие потери стали для вас самыми болезненными за эти годы и какой управленческий или человеческий опыт они дали?

– Наиболее болезненными всегда остаются человеческие потери, и это то, что невозможно измерить финансовыми показателями. За четыре года полномасштабной войны команда "Фокстрот" потеряла восемь сотрудников, вставших на защиту Украины.

Потеря склада стала серьезным ударом для бизнеса и настоящим стресс-тестом для всей компании. Это был момент, когда пришлось быстро мобилизоваться, перестроить процессы и искать решения в условиях, где стандартных сценариев просто не существовало.

Война заставила переосмыслить подходы к управлению: больше доверия к людям, больше автономности на уровне команд и более быстрые управленческие циклы.