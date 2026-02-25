Менша мережа, більше онлайну і 54 млн грн на допомогу: як "Фокстрот" працює під час війни

Повномасштабна війна стала серйозним випробуванням для українського бізнесу. За чотири роки підприємства втрачали, адаптувалися, змінювали стратегії та шукали нові можливості для розвитку. Delo.ua попросило керівників українських компаній оцінити цей досвід через чотири уроки – "Вистояти", "Перетворитись", "Думати про майбутнє" та "Загартувати витримку". Публікуємо відповіді у серії бліцінтерв’ю. Цього разу – розмова із Юрієм Поліщуком, СЕО "Фокстрот", одного з найбільших українських ритейлерів техніки та електроніки.

Що саме поза фронтом дозволило країні й вашому бізнесу зокрема працювати й утримувати стійкість упродовж цих чотирьох років?

– У перші місяці повномасштабної війни бізнес, суспільство і держава фактично об’єдналися навколо однієї спільної мети – утримати нашу державність.

Вже у перші дні березня 2022-го "Фокстрот" сплатив податковий аванс, а сьогодні залишається у топ-100 платників податків України: за 9 місяців 2025 року компанія сплатила 765 млн грн (+9% до аналогічного періоду минулого року).

Від самого початку великої війни у "Фокстроті" створено корпоративний штаб "Допомога нашим", який взяв на себе організацію допомоги технікою Силам оборони, волонтерам та співробітникам компанії. За чотири роки обсяги нашої допомоги склали 54 млн грн – це понад 9 тисяч переданих захисникам і захисницям гаджетів, техніки та іншого необхідного обладнання. Окремо, у березні 2022 року, "Фокстрот" як член Euronics ініціював гуманітарну допомогу від групи міжнародних ритейлерів на близько 700 тисяч євро.

У цьому контексті перший рік повномасштабної війни для самої компанії став роком виживання. Після втрати складу з товаром компанія фактично опинилася в точці, де потрібно було довести власну життєздатність. Збитки тоді сягнули 1 млрд гривень, до яких додалися витрати, пов’язані із втратою низки магазинів у зоні бойових дій та на тимчасово окупованих територіях. Остаточне розуміння того, що бізнес вистояв, прийшло лише наприкінці жовтня 2022 року, коли були досягнуті ключові домовленості з партнерами щодо реструктуризації боргів.

Вистояти допомогло кілька речей. По-перше, наявність попереднього плану дій на випадок екстрених ситуацій. По-друге – швидкість ухвалення рішень і передача повноважень на місця.

"Фокстрот" передав армії понад 9 тисяч гаджетів, техніки та іншого обладнання. Фото надане пресслужбою компанії

Що вашому бізнесу довелося змінити або вибудувати з нуля, щоб залишитися дієздатним у війні?

– Роки, починаючи з 2023 року, стали періодом відновлення і трансформації. Передусім, змінилися умови роботи з постачальниками. Якщо до повномасштабної війни значна частина поставок працювала за принципом "відкритого ризику", то наразі поставки потребують банківських гарантій, що накладає додаткові витрати для бізнесу. Також скоротилися строки відтермінування платежів, що підвищило потребу у фінансуванні оборотного капіталу.

Вагомою зміною стала логістика. До війни значна частина товарних потоків проходила через Одесу, тепер логістичні маршрути вибудовуються через Польщу та країни Балтії, що робить процес складнішим і передбачає додаткові витрати.

Паралельно ми переглянули внутрішню структуру бізнесу: провели аудит мережі, оптимізували кількість магазинів, підвищили ефективність операційних процесів. Ми відкрили новий склад на 21 000 кв. м, відкриваємо нові магазини, проводимо реформати наявних та відновлення після ворожих атак.

Так, якщо на березень 2022 року у нас працювало близько 90 магазинів (довоєнна кількість – 169), то на кінець 2025 року включно з новими та оновленими магазинами роздрібна мережа налічує 127 торговельних об’єктів.

У що ви свідомо інвестували в умовах війни і які з цих рішень виявилися найціннішими з погляду сьогоднішнього дня?

– Протягом 2024-го – на початку 2025 року ми суттєво збільшили складські залишки та централізували логістику. Зокрема, це дає можливість доставляти товари клієнту з основного складу за 1-2 дні у будь-яку точку країни.

Одним із ключових напрямів стали інвестиції в автономність бізнесу. Для забезпечення безперебійної роботи мережі упродовж 2022-2025 років ми придбали та встановили обладнання резервного електроживлення на загальну суму 5,5 млн грн. Наразі 100% магазинів є енергонезалежними. Оператори контакт-центру також забезпечені зарядними станціями.

У всіх магазинах і онлайн підключено сервіс обслуговування жестовою мовою, що дозволяє клієнтам з порушенням слуху отримати консультацію і зробити покупку.

У мережі підключено сервіс обслуговування жестовою мовою. Фото надане пресслужбою компанії

Ми посилюємо омніканальну модель бізнесу – розвиваємо мобільний застосунок, інвестуємо в IT-рішення та інтегруємо технології штучного інтелекту у щоденні процеси. Так, онлайн-напрямок у 2025 році став одним із ключових драйверів зростання компанії: трафік зріс на 46%, а товарообіг – на 76%. Кількість користувачів і обсяги продажів через застосунок "Фокстрот" зросли майже втричі.

Крім того, паралельно з розвитком власних каналів "Фокстрот" посилив позиції через взаємодію з клієнтами на інших платформах. Йдеться про вихід на маркетплейси Kasta, monoмаркет та "Алло".

Одним із практичних прикладів ефективного застосування штучного інтелекту став AI-консультант. Під час пікових навантажень у період Чорної п’ятниці-2025 він взяв на себе значну частину типових звернень клієнтів. Частка діалогів у чатах, успішно закритих за допомогою ШІ, зросла більш ніж у шість разів (+622%) порівняно з аналогічним періодом минулого року й досягла 28% від усіх звернень.

Які втрати стали для вас найболючішими за ці роки і який управлінський або людський досвід вони дали?

– Найбільш болючими завжди залишаються людські втрати, і це те, що неможливо виміряти фінансовими показниками. За чотири роки повномасштабної війни команда "Фокстрот" втратила вісьмох співробітників, які стали на захист України.

Втрата складу стала серйозним ударом для бізнесу і справжнім стрес-тестом для всієї компанії. Це був момент, коли довелося дуже швидко мобілізуватися, перебудувати процеси і шукати рішення в умовах, де стандартних сценаріїв просто не існувало.

Війна змусила переосмислити підходи до управління: більше довіри до людей, більше автономності на рівні команд і значно швидші управлінські цикли.