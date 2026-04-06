Меньше ошибок – меньше блокировок: налоговая внедрила новый инструмент для плательщиков НДС

Государственная налоговая служба Украины внедряет "дорожные карты" для плательщиков НДС. Этот инструмент содержит практические советы по заполнению Таблицы данных, которая должна предотвратить блокирование налоговых накладных из-за технических ошибок. В настоящее время процент заблокированных накладных составляет 0,1 – 0,15%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила и. о. главы ГНСУ Леся Карнаух.

"Иногда даже одной несущественной ошибки достаточно, чтобы остановить процесс... Делаем следующий шаг, чтобы облегчить работу бизнеса. Чтобы технические ошибки не останавливали работу добросовестных плательщиков", - отметила Карнаух.

Таблица данных - это сведение кодов КВЭД, товаров по УКТВЭД и услуг по ГКПП, которые предприятие поставляет или производит. Представление этого документа является приоритетным для компаний в сферах производства, переработки, строительства, предоставления услуг, сельского хозяйства.

Основные правила представления таблицы:

обязательно наличие электронного объяснения со ссылкой на отчетность;

представление через средства электронных коммуникаций;

возможность представления отдельных таблиц на каждый вид деятельности;

отсутствие необходимости дублировать коды, которые уже были учтены ранее.

В пояснении к Таблице нужно детально обрисовать специфику деятельности и подтвердить наличие ресурсов. Следует указать данные о:

количество работников;

материальную базу (техника, помещение, земля), отраженную в форме 20-ОПП;

действующие лицензии и допуски.

Комиссия может отклонить Таблицу, если пояснение отсутствует или не содержит ссылок на финансовую отчетность. Также основанием для отказа является несоответствие данных между пояснениями и автоматизированными системами ДПС; отсутствие необходимого количества персонала; выплата заработной платы ниже установленного минимума и отсутствия подтвержденной техники или угодий у агропроизводителей.

Ранее сообщалось, что ДПС в апреле запустит новый специализированный сервис, направленный на поддержку ветеранского предпринимательства. Специалисты Офисов налоговых консультантов будут помогать с выбором системы налогообложения, регистрацией и представлением отчетности.