Сопровождение ветеранского предпринимательства: в апреле ДПС запустит новый сервис

Леся Карнаух
Леся Карнаух анонсировала запустение нового сервиса ДПС / Государственная налоговая служба Украины

Государственная налоговая служба в апреле запустит новый специализированный сервис, направленный на поддержку ветеранского предпринимательства. Специалисты Офисов налоговых консультантов будут помогать с выбором системы налогообложения, регистрацией и представлением отчетности.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила и. о. г олова ДПС Леся Карнаух.

"Вместе с Министерством по делам ветеранов, Службой занятости, ветеранскими хабами и нашими специалистами работаем над созданием системы, чтобы максимально помочь ветеранам с налоговыми вопросами на всех этапах создания ими бизнеса. Те, кто встал на защиту страны и поддержал каждого из нас, не останутся без нашей поддержки", — отметила Карнау.

Основная цель инициативы ГНС — упростить взаимодействие с государственными органами для ветеранов, решивших начать собственное дело по возвращении с фронта.

Как будет работать сервис?

Новую услугу будут предоставлять на базе Офисов налоговых консультантов, функционирующих в 20 регионах страны. Специалисты будут обеспечивать сопровождение предпринимателей по следующим направлениям:

  • выбор оптимальной системы налогообложения;
  • регистрация субъекта предпринимательской деятельности;
  • помощь в подготовке и представлении отчетности;
  • разъяснение об избежании ошибок в налоговой сфере.

Привлечение ветеранов

Особенностью сервиса является привлечение в штат налоговой службы демобилизованных военнослужащих. Они будут выполнять роль модераторов и консультантов для своих собратьев и сестер.

"Модераторами сервиса будут не только уже работающие налоговики. Мы привлекаем демобилизованных ветеранов к работе в налоговой. Для нас важно, чтобы люди, которые возвращаются с фронта, видели, в том числе в налоговой, своих собратьев и посестер, тех, кто знает, что такое война", — добавила глава ведомства.

Напомним, ГНС совместно с Минцифры готовит запуск ряда новых налоговых сервисов в приложении "Действие". Среди них – подача деклараций, уплата налогов онлайн, получение налогового уведомления-решения и проверка объекта налогообложения

Автор:
Татьяна Ковальчук