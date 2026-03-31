Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,80

--0,04

EUR

50,31

--0,17

Готівковий курс:

USD

43,90

43,77

EUR

50,75

50,50

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Супровід ветеранського підприємництва: у квітні ДПС запустить новий сервіс

Леся Карнаух
Леся Карнаух анонсувала запус нового сервісу ДПС / Державна податкова служба України

Державна податкова служба у квітні запустить новий спеціалізований сервіс, спрямований на підтримку ветеранського підприємництва. Фахівці Офісів податкових консультантів допомагатимуть із вибором системи оподаткування, реєстрацією та поданням звітності.

Як пише Delo.ua, про це повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

"Разом із Міністерством у справах ветеранів, Службою зайнятості, ветеранськими хабами та нашими фахівцями працюємо над створенням системи, щоб максимально допомогти ветеранам із податковими питаннями на всіх етапах створення ними бізнесу. Ті, хто став на захист країни і підтримав кожного з нас, не залишаться без нашої підтримки", — зазначила Карнаух.

Основна мета ініціативи ДПС — спростити взаємодію з державними органами для ветеранів, які вирішили розпочати власну справу після повернення з фронту.

Як працюватиме сервіс?

Нову послугу надаватимуть на базі Офісів податкових консультантів, які наразі функціонують у 20 регіонах країни. Фахівці забезпечуватимуть супровід підприємців за такими напрямами:

  • вибір оптимальної системи оподаткування; 
  • реєстрація суб'єкта підприємницької діяльності; 
  • допомога у підготовці та поданні звітності; 
  • роз’яснення щодо уникнення помилок у податковій сфері.

Залучення ветеранів

Особливістю сервісу є залучення до штату податкової служби демобілізованих військовослужбовців. Вони виконуватимуть роль модераторів та консультантів для своїх побратимів і посестер.

"Модераторами сервісу будуть не лише податківці, які вже працюють. Ми залучаємо демобілізованих ветеранів до роботи в податковій. Для нас важливо, щоб люди, які повертаються з фронту, бачили, в тому числі в податковій, своїх побратимів та посестер, тих, хто знає, що таке війна ", — додала очільниця відомства.

Нагадаємо, ДПС спільно з Мінцифри готує запуск низки нових податкових сервісів у застосунку “Дія”. Серед них - подача декларацій, сплата податків онлайн, отримання податкового повідомлення-рішення та перевірка об’єкта оподаткування

Автор:
Тетяна Ковальчук