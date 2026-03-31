Супровід ветеранського підприємництва: у квітні ДПС запустить новий сервіс

Державна податкова служба у квітні запустить новий спеціалізований сервіс, спрямований на підтримку ветеранського підприємництва. Фахівці Офісів податкових консультантів допомагатимуть із вибором системи оподаткування, реєстрацією та поданням звітності.

Як пише Delo.ua, про це повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

"Разом із Міністерством у справах ветеранів, Службою зайнятості, ветеранськими хабами та нашими фахівцями працюємо над створенням системи, щоб максимально допомогти ветеранам із податковими питаннями на всіх етапах створення ними бізнесу. Ті, хто став на захист країни і підтримав кожного з нас, не залишаться без нашої підтримки", — зазначила Карнаух.

Основна мета ініціативи ДПС — спростити взаємодію з державними органами для ветеранів, які вирішили розпочати власну справу після повернення з фронту.

Як працюватиме сервіс?

Нову послугу надаватимуть на базі Офісів податкових консультантів, які наразі функціонують у 20 регіонах країни. Фахівці забезпечуватимуть супровід підприємців за такими напрямами:

вибір оптимальної системи оподаткування;

реєстрація суб'єкта підприємницької діяльності;

допомога у підготовці та поданні звітності;

роз’яснення щодо уникнення помилок у податковій сфері.

Залучення ветеранів

Особливістю сервісу є залучення до штату податкової служби демобілізованих військовослужбовців. Вони виконуватимуть роль модераторів та консультантів для своїх побратимів і посестер.

"Модераторами сервісу будуть не лише податківці, які вже працюють. Ми залучаємо демобілізованих ветеранів до роботи в податковій. Для нас важливо, щоб люди, які повертаються з фронту, бачили, в тому числі в податковій, своїх побратимів та посестер, тих, хто знає, що таке війна ", — додала очільниця відомства.

Нагадаємо, ДПС спільно з Мінцифри готує запуск низки нових податкових сервісів у застосунку “Дія”. Серед них - подача декларацій, сплата податків онлайн, отримання податкового повідомлення-рішення та перевірка об’єкта оподаткування