Менше помилок – менше блокувань: податкова запровадила новий інструмент для платників ПДВ

Державна податкова служба України впроваджує "дорожні карти" для платників ПДВ. Цей інструмент містить практичні поради щодо заповнення Таблиці даних, що має запобігти блокуванню податкових накладних через технічні помилки. Наразі відсоток заблокованих накладних становить 0,1 – 0,15%.

Як пише Delo.ua, про це повідомила в. о. голови ДПСУ Леся Карнаух.

"Іноді навіть однієї несуттєвої помилки достатньо, щоб зупинити процес... Робимо наступний крок, щоб полегшити роботу бізнесу. Щоб технічні помилки не зупиняли роботу сумлінних платників", — зазначила Карнаух.

Таблиця даних — це зведення кодів КВЕД, товарів за УКТЗЕД та послуг за ДКПП, які підприємство постачає або виробляє. Подання цього документа є пріоритетним для компаній у сферах виробництва, переробки, будівництва, надання послуг, сільського господарства.

Основні правила подання таблиці:

обов'язкова наявність електронного пояснення з посиланням на звітність;

подання через засоби електронних комунікацій;

можливість подання окремих таблиць на кожен вид діяльності;

відсутність потреби дублювати коди, які вже були враховані раніше.

У поясненні до Таблиці необхідно детально описати специфіку діяльності та підтвердити наявність ресурсів. Потрібно вказати дані про:

кількість працівників;

матеріальну базу (техніка, приміщення, земля), відображену у формі 20-ОПП;

чинні ліцензії та допуски.

Комісія може відхилити Таблицю, якщо пояснення відсутнє або не містить посилань на фінансову звітність. Також підставою для відмови є невідповідність даних між поясненням та автоматизованими системами ДПС; відсутність необхідної кількості персоналу; виплата заробітної плати нижче за встановлений мінімум та відсутність підтвердженої техніки чи угідь у агровиробників.

Раніше повідомлялося, що ДПС у квітні запустить новий спеціалізований сервіс, спрямований на підтримку ветеранського підприємництва. Фахівці Офісів податкових консультантів допомагатимуть із вибором системи оподаткування, реєстрацією та поданням звітності.