Mercedes-Benz продал свою долю в Nissan: какая сумма сделки

Пенсионный траст немецкого автопроизводителя Mercedes-Benz продал долю в японской Nissan Motor Co. за 47,83 млрд иен ($324,65 млн).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированный источник.

Представитель Mercedes-Benz 25 августа заявил, что траст планирует продажу принадлежащих ему 3,8% акций Nissan. Пакет, переведенный в пенсионные активы немецкой компании в 2016 году, не имеет стратегического значения, сообщил представитель Mercedes-Benz, назвав решение о его продаже "очисткой портфеля".

По данным источника агентства, акции японского автопроизводителя были проданы Mercedes-Benz по цене 341,3 иены, что на 5,98% ниже их стоимости на закрытие рынка в понедельник.

С начала 2025 года акции Nissan подешевели на 29%.

Компания зафиксировала чистый убыток в первом финансовом квартале (апрель-июнь) из-за сокращения продаж и последствий американских пошлин. Она отказалась давать прогнозы для операционной и чистой прибыли на текущий финансовый год, отметив "сложность прогнозирования деловой среды".

Главный исполнительный директор Nissan Айван Эспиноза, занявший свой пост в апреле 2025 года, анонсировал план сокращения 15% рабочих мест и закрытия семи заводов.

Акции Nissan упали

Акции Nissan упали на 6% во вторник после того, как второй по величине акционер Nissan, Mercedes-Benz, продал всю свою 3,8% долю в переживающем трудные времена японскому автопроизводителю, пишет Financial Times.

Обе компании объединились в 2010 году под руководством бывшего главы Nissan Карлоса Гона. Это произошло после финансового кризиса 2008 года, когда автопроизводители создавали альянсы в попытке снизить затраты на разработку и производство.

Стоимость акций Nissan выросла после того, как президент США Дональд Трамп в июле пообещал снизить пошлины на импорт автомобилей из Японии с 27,5 до 15%. Тем не менее, рыночная капитализация компании по-прежнему ниже 10 млрд долларов, а цена акций с начала года упала на 28%.

Напомним, японский автопроизводитель Nissan планирует закрыть семь заводов по всему миру и уволить 20 тысяч сотрудников. Эти мероприятия являются частью программы реорганизации компании.