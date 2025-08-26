Mercedes-Benz продав свою частку в Nissan: яка сума угоди

Пенсійний траст німецького автовиробника Mercedes-Benz продав частку у японській Nissan Motor Co.за 47,83 млрд ієн ($324,65 млн).

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters з посиланням на інформоване джерело.

Представник Mercedes-Benz 25 серпня заявив, що траст планує продаж 3,8% акцій Nissan, що належать йому. Пакет, який був переведений у пенсійні активи німецької компанії у 2016 році, не має стратегічного значення, повідомив представник Mercedes-Benz, назвавши рішення про його продаж "очищенням портфелю".

За даними джерела агенства, акції японського автовиробника були продані Mercedes-Benz за ціною 341,3 єни, що на 5,98% нижче за їхню вартість на закриття ринку в понеділок.

З початку 2025 року акції Nissan подешевшали на 29%.

Компанія зафіксувала чистий збиток у першому фінансовому кварталі (квітень-червень) через скорочення продажів та наслідків американських мит. Вона відмовилася давати прогнози для операційного та чистого прибутку на цей фінансовий рік, зазначивши "складність прогнозування ділового середовища".

Головний виконавчий директор Nissan Айван Еспіноза, який обійняв свою посаду у квітні 2025 року, анонсував план скорочення 15% робочих місць та закриття семи заводів.

Акції Nissan впали на 6% у вівторок після того, як другий за величиною акціонер Nissan, Mercedes-Benz, продав всю свою 3,8% частку в японському автовиробнику, що переживає важкі часи, пише Financial Times.

Обидві компанії об'єдналися у 2010 році під керівництвом колишнього глави Nissan Карлоса Гона. Це сталося після фінансової кризи 2008 року, коли автовиробники створювали альянси у спробі знизити витрати на розробку та виробництво.

Вартість акцій Nissan зросла після того, як президент США Дональд Трамп у липні пообіцяв знизити мита на імпорт автомобілів із Японії з 27,5% до 15%. Тим не менш, ринкова капіталізація компанії, як і раніше, нижча за 10 млрд доларів, а ціна акцій з початку року впала на 28%.

Нагадаємо, японський автовиробник Nissan планує закрити сім заводів по всьому світу та звільнити 20 тисяч співробітників. Ці заходи є частиною програми реорганізації компанії.