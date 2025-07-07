Местные бюджеты получили более 41 млн грн от продажи прав на промышленный лов рыбы

За первые шесть месяцев 2025 года местные бюджеты Украины получили более 41 миллиона гривен от продажи прав на промышленный лов рыбы через электронную систему "Прозорро.Продажи".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.

Общая сумма реализации лотов составила 56 миллионов гривен, что на 35% превысило стартовую цену (41,4 млн грн), прибавив к поступлениям 14,5 миллиона гривен. Эти средства будут направлены на возобновление биоресурсов украинских водоемов.

"41,4 млн грн направлено в местные бюджеты, а 14,5 млн грн — средства, полученные сверх стартовой цены в результате конкуренции на торгах — пойдут на зарыбление украинских водоемов. Этот механизм мы запустили впервые, и он уже дает результат. К слову, отлов разрешен в крупнейших водоемах — от Киевского водохранилища до Демануна до Днеустра. Прозрачность, конкуренция и баланс между экономикой и природой – вот как мы строим новую модель управления биоресурсами", — подчеркнул Министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

Всего с начала года состоялось 227 аукционов по продаже лотов на право специального использования водных биоресурсов в водоемах, по результатам которых было заключено 186 договоров.

В частности, заключены договоры на вылов биоресурсов в:

Киевском водохранилище – 12 договоров;

Каневском водохранилище – 26;

Кременчугском водохранилище – 59;

Каменском водохранилище – 28;

Днепровском водохранилище – 9;

реке Днепр в пределах Черниговской области – 4;

реке Десна с озерами в пределах Черниговской области – 3;

Днепровско-Бугской устьевой системе – 10;

реке Дунай – 12;

внизу реки Днестр (с озерами, рукавом Турунчук) и Днестровском лимане – 12;

Тилигульском лимане – 5;

Березанский лиман – 6.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, вводящий электронную систему прослеживаемости водных биоресурсов и продукции из них. Документ направлен на борьбу с незаконным рыболовством, обеспечение прозрачности рынка и гармонизацию украинского законодательства с нормами ЕС.