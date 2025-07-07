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Місцеві бюджети отримали понад 41 млн грн від продажу прав на промисловий вилов риби
За перші шість місяців 2025 року місцеві бюджети України отримали понад 41 мільйон гривень від продажу прав на промисловий вилов риби через електронну систему "Прозорро.Продажі".
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінагрополітики.
Загальна сума реалізації лотів сягнула 56 мільйонів гривень, що на 35% перевищило стартову ціну (41,4 млн грн), додавши до надходжень 14,5 мільйона гривень. Ці кошти будуть спрямовані на відновлення біоресурсів українських водойм.
"41,4 млн грн спрямовано до місцевих бюджетів, а 14,5 млн грн — кошти, отримані понад стартову ціну внаслідок конкуренції на торгах — підуть на зариблення українських водойм. Цей механізм ми запустили вперше, і він уже дає результат. До слова, вилов дозволено у найбільших водоймах — від Київського водосховища до Дністровського лиману, від річки Десна до Дунаю. Прозорість, конкуренція і баланс між економікою та природою — ось як ми будуємо нову модель управління біоресурсами", - наголосив Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.
Загалом, від початку року відбулось 227 аукціонів з продажу лотів на право спеціального використання водних біоресурсів у водоймах, за результатами яких було укладено 186 договорів.
Зокрема укладено договори на вилов біоресурсів у:
- Київському водосховищі – 12 договорів;
- Канівському водосховищі – 26;
- Кременчуцькому водосховищі – 59;
- Кам'янському водосховищі – 28;
- Дніпровському водосховищі – 9;
- річці Дніпро в межах Чернігівської області – 4;
- річці Десна з озерами в межах Чернігівської області – 3;
- Дніпровсько-Бузькій гирловій системі – 10;
- річці Дунай – 12;
- пониззі річки Дністер (з озерами, рукавом Турунчук) та Дністровському лимані – 12;
- Тилігульському лимані – 5;
- Березанському лимані – 6.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон, який запроваджує електронну систему простежуваності водних біоресурсів та продукції з них. Документ спрямований на боротьбу з незаконним рибальством, забезпечення прозорості ринку та гармонізацію українського законодавства з нормами ЄС.