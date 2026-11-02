Месторождение соли на Прикарпатье сменяет владельца: киевская компания пытается оформить спецразрешение

В Государственную службу геологии и недр Украины поступило заявление о предоставлении специального разрешения на использование Юго-Восточного участка Верхнеструтинского месторождения каменной соли в Калушском районе Ивано-Франковской области.

Как пишет Dilo, об этом сообщает издание NADRA.INFO.

Сообщается, что заявление подала компания, которая не является официальным недропользователем этого участка, что свидетельствует о намерении провести отчуждение прав на пользование недрами.

Спецразрешение №5433 на геологическое изучение и опытно-промышленную разработку галита (сырья для производства хлора и каустической соды) в сентябре 2022 года получило ООО "Международный институт проблем управления и финансовых рисков".

Компания выиграла аукцион Госгеонадра со ставкой 3 млн. грн., а ее право на пользование участком действует до сентября 2027 года.

Новым претендентом на недра выступает киевское ООО "Агентство "Укрконсалтинг".

В течение 2026 года фирма уже шесть раз обращалась к Госгеонадру о получении разрешения: четыре заявления оставили без рассмотрения, а в отношении двух компания получила отказ из-за предоставления недостоверных данных.

Заявление от 28 октября стало уже седьмой попыткой ООО "Агентство "Укрконсалтинг" узаконить права на солевой участок. В настоящее время оно находится на рассмотрении ведомства, а стороны предполагаемого соглашения ситуацию пока не прокомментировали.

По данным YouControl, ООО "Агентство "Укрконсалтинг" основано в 2008 г., город регистрации – Киев. Основной КВЭД: 68.31 Агентства недвижимости. Леся Ланевич контролирует и возглавляет компанию с марта 2025 г., предыдущий бенефициар – Евгений Белоусько, ранее общество несколько раз.

Специальных разрешений на пользование недрами отсутствуют. Уставный капитал последний раз пересматривался в 2020 г. и составляет 46,5 тыс. грн.

Напомним, Государственная служба геологии и недр Украины провела повторный аукцион по продаже специального разрешения на геологическое изучение с опытно-промышленной разработкой и последующей добыче янтаря на Андрийковском участке в Житомирской области.