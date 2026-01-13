Meta начинает сокращение в подразделении Reality Labs: работу потеряют более 1000 работников

Техногигант Meta Platforms приступил к масштабному сокращению в своем амбициозном подразделении — Reality Labs. Работу лишатся более 1000 сотрудников, что составляет около 10% всего штата группы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Это решение стало частью плана Марка Цукерберга по перенаправлению ресурсов из продуктов виртуальной реальности на носимые устройства с искусственным интеллектом.

Провал на 70 миллиардов

Подразделение Reality Labs, которое занимается VR-шлемами и разработкой цифровых миров, стало настоящей "черной дырой" для бюджета компании. С начала 2021 года он принес более 70 миллиардов долларов ущерба.

Главный технический директор Эндрю Босворт объяснил, что компания стремится сделать бизнес "более устойчивым". Метавселенная Meta не приобрела ожидаемую популярность, а конкуренция на этом рынке так и не переросла в реальную прибыль.

Новый приоритет

Вместо того чтобы заставлять пользователей одевать VR-гарнитуры, Meta делает ставку на ШИ-очки. Сотрудничество с брендами Ray-Ban и Oakley уже дает результаты – эти устройства продаются лучше, чем ожидалось. Компания планирует удвоить мощности и выпускать до 20 миллионов разумных очков в год до конца 2026 года.

При этом разработка гарнитур продолжится, но без агрессивных инвестиций. Подразделение станет "плоским" и гибким, с четко фокусированной дорожной картой.

Платформа Horizon (бывшая метавселенная) теперь сосредоточится на мобильных телефонах, где база пользователей растет быстрее всего.

Что это значит для рынка?

Новость об изменении курса привела сегодня к падению акций Meta на 1,9%. Однако руководство уверено: переход от футуристических мечтаний к реальным ИИ-продуктам, которыми люди пользуются каждый день, – это единственный путь к финансовой стабильности.

Разумные очки остаются главным инструментом для расширения помощника Meta AI. Таким образом, компания не отказывается от технологий будущего, а лишь изменяет форму их подачи: из виртуальных миров в повседневные аксессуары.

Напомним, компания Meta Platforms назначила бывшую советницу администрации Дональда Трампа Дину Пауэлл Маккормик президентом и вице-председателем компании. Ее назначение активизирует лоббистские усилия Meta в Вашингтоне и отражает более тесные связи компании с бывшим президентом.