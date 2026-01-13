Запланована подія 2

Meta починає скорочення у підрозділі Reality Labs: роботу втратять понад 1000 працівників

напис Meta, дерева, вулиця, будівля
Meta скорочує штат працівників. / Вікіпедія

Техногігант Meta Platforms розпочав масштабне скорочення у своєму амбітному підрозділі — Reality Labs. Роботу втратять понад 1000 співробітників, що становить близько 10% усього штату групи. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Це рішення стало частиною плану Марка Цукерберга щодо перенаправлення ресурсів із продуктів віртуальної реальності на носимі пристрої зі штучним інтелектом.

Провал на 70 мільярдів

Підрозділ Reality Labs, який займається VR-шоломами та розробкою цифрових світів, став справжньою "чорною дірою" для бюджету компанії. З початку 2021 року він приніс понад 70 мільярдів доларів збитків.

Головний технічний директор Ендрю Босворт пояснив, що компанія прагне зробити бізнес "більш сталим". Метавсесвіт Meta не набув очікуваної популярності, а конкуренція на цьому ринку так і не переросла у реальний прибуток.

Новий пріоритет

Замість того, щоб змушувати користувачів одягати VR-гарнітури, Meta робить ставку на ШІ-окуляри. Співпраця з брендами Ray-Ban та Oakley вже дає результати — ці пристрої продаються краще, ніж очікувалося. Компанія планує подвоїти потужності та випускати до 20 мільйонів розумних окулярів на рік до кінця 2026 року.

При цьому розробка гарнітур продовжиться, але без агресивних інвестицій. Підрозділ стане "пласким" та гнучким, з чітко фокусованою дорожньою картою.

Платформа Horizon (колишній метавсесвіт) тепер зосередиться на мобільних телефонах, де база користувачів зростає найшвидше.

Що це означає для ринку?

Новина про зміну курсу спричинила сьогодні падіння акцій Meta на 1,9%. Проте керівництво впевнене: перехід від футуристичних мрій до реальних ШІ-продуктів, якими люди користуються щодня, — це єдиний шлях до фінансової стабільності.

Розумні окуляри залишаються головним інструментом для розширення помічника Meta AI. Таким чином, компанія не відмовляється від технологій майбутнього, а лише змінює форму їх подачі: з віртуальних світів у повсякденні аксесуари.

Нагадаємо, компанія Meta Platforms призначила колишню радницю адміністрації Дональда Трампа Діну Пауелл Маккормік президентом та віце-головою компанії. Її призначення активізує лобістські зусилля Meta у Вашингтоні і відображає тісніші зв’язки компанії з колишнім президентом.

Автор:
Тетяна Ковальчук