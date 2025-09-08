"Метинвест" потерял контракты в США из-за пошлин Трампа, но сохранил объемы производства

Из-за введенных Трампом пошлин компания "Метинвест" потеряла часть контрактов на поставку арматуры в США с болгарского завода Promet Steel, где сборы выросли на 50%. В то же время, компания переориентировалась на рынки Европы.

Как пишет Delo.ua, об этом рассказал операционный директор Группы "Метинвест" Александр Мироненко в интервью "Интерфакс-Украина".

"Метинвест" потерял контракты в США

Наиболее новые пошлины США ударили по болгарскому заводу Promet Steel, поставлявшему арматуру на американский рынок. В частности, из-за повышения сборов на 50% компания потеряла контракты.

В то же время, предприятие переориентировалось на внутренний рынок и европейские страны — Грецию, Румынию, Венгрию и другие. Несмотря на более низкие цены и определенные потери в эффективности, объем производства удалось сохранить, подчеркнул Мироненко.

Что известно о Promet Steel

Promet Steel – болгарский производитель горячекатаных стальных профилей, основанный в 1980-х годах. В 1988 г. предприятие стало первым специализированным производителем в стране, а с 2010 г. входит в состав Группы "Метинвест".

Основные производственные мощности компании расположены в деревне Дебелт, Бургасской области. Завод способен производить до 800 тыс. тонн продукции в год и работает по сертифицированной системе управления качеством Bureau Veritas.

Тарифы Трампа

США ввели общую пошлину в 10% на ряд импортных товаров, который распространяется и на Украину. В то же время, для нашей страны не предусмотрены повышенные ставки, как, например, для Молдовы (31%) или ЕС (20%).

По словам премьер-министра Свириденко, в 2024 году экспорт Украины в США составил $874 млн (в том числе $363 млн — чугун, $112 млн — трубы), тогда как импорт из США — $3,4 млрд. Она подчеркнула, что Украина остается надежным торговым партнером и уже работает над лучшими условиями, чтобы новые пошлины.