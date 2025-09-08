"Метінвест" втратив контракти у США через мита Трампа, але зберіг обсяги виробництва

Через запроваджені Трампом мита “Метінвест” втратив частину контрактів на постачання арматури до США з болгарського заводу Promet Steel, де збори зросли на 50%. Водночас група переорієнтувалася на ринки Європи.

Як пише Delo.ua, про це розповів операційний директор групи "Метінвест" Олександр Мироненко в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

"Метінвест" втратив контракти в США

Найбільше нові мита США вдарили по болгарському заводу Promet Steel, який постачав арматуру на американський ринок. Зокрема, через підвищення зборів на 50% компанія втратила контракти.

Водночас підприємство переорієнтувалося на внутрішній ринок та європейські країни — Грецію, Румунію, Угорщину та інші. Попри нижчі ціни й певні втрати в ефективності, обсяги виробництва вдалося зберегти, наголосив Мироненко.

Що відомо про Promet Steel

Promet Steel — болгарський виробник гарячекатаних сталевих профілів, заснований у 1980-х роках. У 1988 році підприємство стало першим спеціалізованим виробником у країні, а з 2010 року входить до складу Групи "Метінвест".

Основні виробничі потужності компанії розташовані у селі Дебелт, Бургаської області. Завод здатний випускати до 800 тис. тонн продукції на рік та працює за сертифікованою системою управління якістю Bureau Veritas.

Тарифи Трампа

США запровадили загальне мито у 10% на низку імпортних товарів, яке поширюється і на Україну. Водночас для нашої країни не передбачено підвищених ставок, як, наприклад, для Молдови (31%) чи ЄС (20%).

За словами прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, у 2024 році експорт України до США склав $874 млн (зокрема $363 млн — чавун, $112 млн — труби), тоді як імпорт із США — $3,4 млрд. Вона підкреслила, що Україна залишається надійним торговим партнером і вже працює над кращими умовами, аби нові мита не вдарили по малих виробниках.