Межбанковские платежи в Украине: НБУ предлагает внедрение трекинг-сервиса СЕП

Национальный банк предлагает обновить инструкцию по выполнению межбанковских платежных операций в национальной валюте. Одним из ключевых изменений станет нормирование работы трекинг-сервиса для платежных операций в системе электронных платежей (СЕП).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.

Межбанковские операции в национальной валюте

Планируется урегулировать порядок внедрения треккинг-сервиса для платежных операций в системе электронных платежей Национального банка (СЕП).

С 1 декабря 2025 года Национальный банк предлагает установить следующие обязанности для участников СЕП:

СЕП-отправитель должен информировать плательщика способом, предусмотренным договором, что операция выполнена через СЕП, и сообщать универсальный уникальный идентификатор (UETR) платежа. Это позволит плательщику отслеживать этапы выполнения операции.

должен информировать плательщика способом, предусмотренным договором, что операция выполнена через СЕП, и сообщать универсальный уникальный идентификатор (UETR) платежа. Это позволит плательщику отслеживать этапы выполнения операции. СЕП-получатель должен информировать получателя аналогичным образом, чтобы он мог отслеживать ход операции по UETR.

должен информировать получателя аналогичным образом, чтобы он мог отслеживать ход операции по UETR. СЕП-отправитель также обязан уведомлять плательщика об отклонении платежа другим участником СЕП или ЦОСЭП, указывая причину отклонения и UETR, чтобы обеспечить прозрачность процесса.

Указанные требования также будут касаться и небанковских поставщиков платежных услуг, выполняющих платежные операции через СЕП через банк, являющийся участником этой системы.

Справка:

Межбанковские расчеты - система осуществления и регулирования платежей по денежным требованиям и обязательствам, возникающим между банковскими учреждениями в процессе их деятельности.

СЕП – системно важная платежная система в Украине, современный, сложный и уникальный программно-технический комплекс класса RTGS 24/7. Система работает на базе международного стандарта ISO 20022 и обеспечивает проведение межбанковских платежных операций в Украине через счета, открытые в Национальном банке.

СЕП работает 24/7, что предусматривает круглосуточное выполнение межбанковских платежных операций без приостановки работы системы и мгновенный переход от текущего до следующего календарного дня.

Участниками СЕП есть Национальный банк, банки Украины и Государственная казначейская служба Украины.

Напомним, НБУ предлагал обновить порядок выполнения межбанковских платежных сделок в Украине в национальной валюте.