Міжбанківські платежі в Україні: НБУ пропонує впровадження трекінг-сервісу СЕП
Національний банк України пропонує оновити Інструкцію щодо виконання міжбанківських платіжних операцій у національній валюті. Однією з ключових змін стане унормування роботи трекінг-сервісу для платіжних операцій у системі електронних платежів (СЕП).
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.
Міжбанківські операції в національній валюті
Планується врегулювати порядок впровадження трекінг-сервісу для платіжних операцій у системі електронних платежів Національного банку (СЕП).
З 1 грудня 2025 року Національний банк пропонує встановити такі обов’язки для учасників СЕП:
- СЕП-відправник має інформувати платника у спосіб, передбачений договором, що операція виконана через СЕП, і повідомляти універсальний унікальний ідентифікатор (UETR) платежу. Це дозволить платнику відстежувати етапи виконання операції.
- СЕП-отримувач має інформувати отримувача аналогічним чином, щоб він міг відслідковувати хід операції за UETR.
- СЕП-відправник також зобов’язаний повідомляти платника про відхилення платежу іншим учасником СЕП або ЦОСЕП, вказуючи причину відхилення та UETR, щоб забезпечити прозорість процесу.
Зазначені вимоги також стосуватимуться й небанківських надавачів платіжних послуг, які виконують платіжні операції через СЕП через банк, який є учасником цієї системи.
Довідково:
Міжбанківські розрахунки - система здійснення і регулювання платежів за грошовими вимогами і зобов'язаннями, які виникають між банківськими установами в процесі їх діяльності.
СЕП – системно важлива платіжна система в Україні, яка є сучасним, складним та унікальним програмно-технічним комплексом класу RTGS 24/7. Система функціонує на базі міжнародного стандарту ISO 20022 та забезпечує проведення міжбанківських платіжних операцій в Україні через рахунки, відкриті в Національному банку.
СЕП працює 24/7 що передбачає цілодобове виконання міжбанківських платіжних операцій без призупинення роботи системи та миттєвий перехід від поточного до наступного календарного дня.
Учасниками СЕП є Національний банк, банки України та Державна казначейська служба України.
Нагадаємо, НБУ пропонував оновити порядок виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті.