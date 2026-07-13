Между Киевом и Варшавой планируют запустить новый ежедневный поезд: детали

Польский государственный железнодорожный оператор PKP Intercity официально приступил к процедуре согласования нового международного маршрута между Варшавой и Киевом. Компания подала соответствующую заявку в Управление железнодорожного транспорта (UTK) Польши. Проект предусматривает открытие нового регулярного ежедневного сообщения, которое существенно расширит пассажирские логистические возможности между двумя странами.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает издание The Warsaw.

Ожидается, что поезд будет курсировать каждый день в течение пяти лет – с 13 декабря 2026 по 13 декабря 2031 года.

Согласно предварительной технической документации и расписанию, движение будет осуществляться по следующей схеме:

Из Польши: поезд будет отправляться со станции Варшава-Западная (Warszawa Zachodnia) в 18:46. По дороге к границе он будет делать ключевые остановки на станциях Варшава-Центральная, Варшава-Восточная, Люблин-Главный и Хелм, после чего будет пересекать межгосударственный пункт пропуска "Дорогуск" и направиться в Киев.

поезд будет отправляться со станции Варшава-Западная (Warszawa Zachodnia) По дороге к границе он будет делать ключевые остановки на станциях Варшава-Центральная, Варшава-Восточная, Люблин-Главный и Хелм, после чего будет пересекать межгосударственный пункт пропуска "Дорогуск" и направиться в Киев. Из Украины: в обратном рейсе поезд будет прибывать в Дорогусский рано утром, будет проходить аналогичный маршрут через Хелм и Люблин, а до конечной станции Варшава-Западная будет приезжать в 09:14.

На территории Польши поезд будет курсировать исключительно как международный рейс. В направлении Киева на польских станциях будет разрешена только посадка, а в обратном направлении – только высадка.

Запуск поезда находится на этапе обязательной административной процедуры. Управление железнодорожного транспорта Польши (UTK) уже приступило к детальному рассмотрению полученной от PKP Intercity заявки.

Если проверка пройдет успешно, то польский регулятор выдаст финальное разрешение на запуск.

Ранее сообщалось, что этим летом Украина, Болгария и Румыния планируют провести тестовый запуск пассажирского поезда, соединяющего страны в трехстороннем формате. Стороны уже начали совместную работу по внедрению нового железнодорожного маршрута.

Добавим, "Укрзализныця" переводит поезд Киев – Кишинев на ежедневный график. Кроме того, на маршрут в первый раз выйдет уникальный детский вагон. Новый график движения начал действовать в конце июня.