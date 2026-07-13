Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,52

+0,04

EUR

50,88

+0,18

Готівковий курс:

USD

44,60

44,52

EUR

51,25

51,10

Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Між Києвом і Варшавою планують запустити новий щоденний поїзд: деталі

PKP Intercity
Польська PKP Intercity планує запустити щоденний поїзд Варшава–Київ

Польський державний залізничний оператор PKP Intercity офіційно розпочав процедуру погодження нового міжнародного маршруту між Варшавою та Києвом. Компанія подала відповідну заявку до Управління залізничного транспорту (UTK) Польщі. Проєкт передбачає відкриття нового регулярного щоденного сполучення, яке суттєво розширить пасажирські логістичні можливості між двома країнами.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє видання The Warsaw.

Очікується, що поїзд курсуватиме щодня протягом п'яти років – із 13 грудня 2026 року по 13 грудня 2031 року.

Згідно з попередньою технічною документацією та розкладом, рух здійснюватиметься за такою схемою:

  • Із Польщі: потяг відправлятиметься зі станції Варшава-Заходня (Warszawa Zachodnia) о 18:46. По дорозі до кордону він робитиме ключові зупинки на станціях Варшава-Центральна, Варшава-Східна, Люблін-Головний та Хелм, після чого перетинатиме міждержавний пункт пропуску "Дорогуськ" і прямуватиме до Києва.
  • З України: у зворотному рейсі поїзд прибуватиме до Дорогуська рано-вранці, проходитиме аналогічний маршрут через Хелм і Люблін, а до кінцевої станції Варшава-Заходня приїжджатиме о 09:14.

На території Польщі поїзд курсуватиме виключно як міжнародний рейс. У напрямку Києва на польських станціях буде дозволена лише посадка, а у зворотному напрямку – лише висадка.

Наразі запуск поїзда перебуває на етапі обов'язкової адміністративної процедури. Управління залізничного транспорту Польщі (UTK) вже розпочало детальний розгляд отриманої від PKP Intercity заявки.

Якщо перевірка пройде успішно, польський регулятор видасть фінальний дозвіл на запуск.

Раніше повідомлялося, що цього літа Україна, Болгарія та Румунія планують провести тестовий запуск пасажирського потяга, що з'єднає країни у тристоронньому форматі. Сторони вже розпочали спільну роботу над впровадженням нового залізничного маршруту.

Додамо, “Укрзалізниця” переводить поїзд Київ – Кишинів на щоденний графік. Крім того, на маршрут уперше вийде унікальний дитячий вагон. Новий графік руху почав діяти наприкінці червня.

Автор:
Світлана Манько