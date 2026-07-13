Між Києвом і Варшавою планують запустити новий щоденний поїзд: деталі

Польський державний залізничний оператор PKP Intercity офіційно розпочав процедуру погодження нового міжнародного маршруту між Варшавою та Києвом. Компанія подала відповідну заявку до Управління залізничного транспорту (UTK) Польщі. Проєкт передбачає відкриття нового регулярного щоденного сполучення, яке суттєво розширить пасажирські логістичні можливості між двома країнами.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє видання The Warsaw.

Очікується, що поїзд курсуватиме щодня протягом п'яти років – із 13 грудня 2026 року по 13 грудня 2031 року.

Згідно з попередньою технічною документацією та розкладом, рух здійснюватиметься за такою схемою:

Із Польщі: потяг відправлятиметься зі станції Варшава-Заходня (Warszawa Zachodnia) о 18:46. По дорозі до кордону він робитиме ключові зупинки на станціях Варшава-Центральна, Варшава-Східна, Люблін-Головний та Хелм, після чого перетинатиме міждержавний пункт пропуску "Дорогуськ" і прямуватиме до Києва.

потяг відправлятиметься зі станції Варшава-Заходня (Warszawa Zachodnia) По дорозі до кордону він робитиме ключові зупинки на станціях Варшава-Центральна, Варшава-Східна, Люблін-Головний та Хелм, після чого перетинатиме міждержавний пункт пропуску "Дорогуськ" і прямуватиме до Києва. З України: у зворотному рейсі поїзд прибуватиме до Дорогуська рано-вранці, проходитиме аналогічний маршрут через Хелм і Люблін, а до кінцевої станції Варшава-Заходня приїжджатиме о 09:14.

На території Польщі поїзд курсуватиме виключно як міжнародний рейс. У напрямку Києва на польських станціях буде дозволена лише посадка, а у зворотному напрямку – лише висадка.

Наразі запуск поїзда перебуває на етапі обов'язкової адміністративної процедури. Управління залізничного транспорту Польщі (UTK) вже розпочало детальний розгляд отриманої від PKP Intercity заявки.

Якщо перевірка пройде успішно, польський регулятор видасть фінальний дозвіл на запуск.

Раніше повідомлялося, що цього літа Україна, Болгарія та Румунія планують провести тестовий запуск пасажирського потяга, що з'єднає країни у тристоронньому форматі. Сторони вже розпочали спільну роботу над впровадженням нового залізничного маршруту.

Додамо, “Укрзалізниця” переводить поїзд Київ – Кишинів на щоденний графік. Крім того, на маршрут уперше вийде унікальний дитячий вагон. Новий графік руху почав діяти наприкінці червня.