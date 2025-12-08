Международная финансовая корпорация впервые планирует инвестировать в украинских страховщиков – глава НБУ

Входящая в Группу Всемирного банка Международная финансовая корпорация (IFC) впервые объявила о намерении осуществить инвестиции в капитал украинских страховых компаний. Это стало возможным благодаря программе сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), которая стартовала в декабре 2022 г. и способствовала прозрачности рынка.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный.

Он отметил, что страховой рынок действительно быстро развивается, стал привлекательным для инвестиций, о чем, в частности, свидетельствует намерение Международной финансовой корпорации впервые инвестировать в капитал украинских страховых компаний.

Наиболее значимая работа по очистке рынка, по словам главы НБУ, была проведена за последние три года, уже во время полномасштабной войны. Реформа "сплит" притормозила сначала через ковод, а затем через полномасштабное вторжение.

Однако с началом великой войны балласт системных проблем стал просто неподъемным, так что вопрос трансформации стал вопросом выживания.

"Страховики совершили квантовый скачок без той драмы, которую мы видели во время оздоровления банков. Хотя на этом рынке также было немало игроков без адекватной стратегии или бизнес-модели, с футбольной командой вместо владельцев и активами, которые существовали только на бумаге", - подчеркнул глава НБУ.

Пышный также отметил, что в текущем году доля страховых услуг в ВВП начала расти. На 1 октября показатель проникновения составляет 0,84% ВВП.

