Міжнародна фінансова корпорація вперше планує інвестувати в українських страховиків – голова НБУ

Міжнародна фінансова корпорація (IFC), що входить до Групи Світового банку, вперше оголосила про намір здійснити інвестиції в капітал українських страхових компаній. Це стало можливим завдяки програмі співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ), яка стартувала у грудні 2022 року і сприяла опрозоренню ринку.

Як пише Delo.ua, про це повідомив в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний.

Він зазначив, що страховий ринок дійсно швидко розвивається, він став привабливим для інвестицій, про що, зокрема, свідчить намір Міжнародної фінансової корпорації вперше інвестувати в капітал українських страхових компаній.

Найбільш значуща робота по очищенню ринка, за словами очільника НБУ, була проведена упродовж останніх трьох років, уже під час повномасштабної війни. Реформа "спліт" пригальмувала спочатку через ковід, а потім через повномасштабне вторгнення.

Однак із початком великої війни баласт системних проблем став просто непідйомним, тож питання трансформації стало питанням виживання.

"Страховики зробили квантовий стрибок без тієї драми, яку ми бачили під час оздоровлення банків. Хоча на цьому ринку також було чимало гравців без адекватної стратегії чи бізнес-моделі, з футбольною командою замість власників та активами, що існували лише на папері", - підкреслив голова НБУ.

Пишний також зазначив, що цьогоріч частка страхових послуг у ВВП почала зростати. Станом на 1 жовтня показник проникнення становить 0,84% ВВП.

Раніше повідомлялося, що для покращення умов ведення бізнесу підприємці вважають необхідними страхування воєнних ризиків, відновлення інфраструктури та зниження податків на зарплату.