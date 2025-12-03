Пряма та часткова компенсація збитків: український бізнес отримає новий інструмент страхування майна з 2026 року

З 1 січня 2026 року в Україні запроваджується новий механізм страхування майна від воєнних ризиків. Програма передбачає пряму компенсацію збитків для підприємств у прифронтових регіонах та часткову компенсацію страхового платежу для бізнесу по всій країні.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Новий механізм страхування бізнесу

"Ми запускаємо механізм, який дає бізнесу зрозумілу й передбачувану модель дій: застрахувати майно через участь в програмі – і мати гарантію компенсації, якщо підприємство постраждає. Запрошую всіх зацікавлених підприємців звертатись до ЕКА за консультацією, щоби з 1 січня приєднатись до програми", - зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Андрій Телюпа.

Право на отримання компенсації будуть мати лише підприємства, які на момент пошкодження майна через збройну агресію Росії є учасниками програми.

Пряма компенсація збитків для підприємств у прифронтових регіонах

Компенсація надається бізнесу, чиє майно розташоване на територіях підвищеного ризику — серед яких Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська області, за винятком окупованих територій.

Максимальна сума компенсації може сягати 10 млн грн (враховуючи пов’язані особи), проте не перевищує розмір фактично підтверджених збитків.

Участь у програмі є добровільною і передбачає сплату одноразового внеску у розмірі 0,5% від загальної суми ймовірного збитку за пошкоджене або знищене майно, заявлене для компенсації.

Щоб отримати відшкодування, необхідно:

Зареєструвати майно в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна. Подати до Агентства заявку на компенсацію. До заявки додати пакет документів, який включає: право власності, довідку про відсутність податкової заборгованості, фотодокази пошкоджень (за наявності), акт обстеження та звіт про технічний стан, акти або довідки від ДСНС та поліції, технічний паспорт, а також оцінку майна й документи підписанта.

Після подання всіх необхідних документів компенсація має надійти протягом 30 днів.

Компенсація частини страхового платежу для бізнесу по всій території Україні

Підприємства можуть отримати компенсацію частини страхової премії за договорами страхування майна від воєнних ризиків, укладеними зі страховими компаніями.

Держава відшкодовує частину страхового тарифу, що перевищує 1%, у межах до 1 млн грн за кожним договором. Наприклад, якщо тариф поліса становить 6%, держава компенсує різницю — 5%, але не більше 1 млн грн.

Для участі в програмі підприємство сплачує одноразовий внесок 5 тис. грн при поданні кожної заявки на рахунок Експортно-кредитного агентства.

Щоб отримати часткову компенсацію страхового платежу, необхідно:

Обрати страхову компанію, укласти з нею договір і сплатити страхову премію. Подати до ЕКА заявку на компенсацію разом із необхідним пакетом документів. Протягом 30 днів отримати відшкодування.

Програма дозволяє підприємствам зменшити фінансове навантаження від страхування майна та забезпечує додатковий захист бізнесу в умовах воєнних ризиків, наголошує пресслужба.

Нагадаємо, міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев повідомив, що на компенсацію воєнних ризиків для бізнесу у 2026 році передбачено 1 млрд грн. Влада не очікує швидкого вичерпання цих коштів, оскільки багато державних програм підтримки мають нижчу вибірку коштів, ніж передбачено бюджетом.