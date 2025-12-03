Прямая и частичная компенсация ущерба: украинский бизнес получит новый инструмент страхования имущества с 2026 года

С 1 января 2026 г. в Украине вводится новый механизм страхования имущества от военных рисков. Программа предусматривает прямую компенсацию убытков для предприятий в регионах прифронтовых и частичную компенсацию страхового платежа для бизнеса по всей стране.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Новый механизм страхования бизнеса

"Мы запускаем механизм, который дает бизнесу понятную и предполагаемую модель действий: застраховать имущество через участие в программе – и иметь гарантию компенсации, если предприятие пострадает. Приглашаю всех заинтересованных предпринимателей обращаться в ЭКА за консультацией, чтобы с 1 января присоединиться к программе", - отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельской местности.

Право на получение компенсации будут иметь только предприятия, которые к моменту повреждения имущества из-за вооруженной агрессии России являются участниками программы.

Прямая компенсация ущерба для предприятий в прифронтовых регионах

Компенсация предоставляется бизнесу, чье имущество расположено на территориях повышенного риска – среди которых Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области, за исключением оккупированных территорий.

Максимальная сумма компенсации может достигать 10 млн грн (учитывая связанные лица), однако не превышает размер фактически подтвержденных убытков.

Участие в программе является добровольным и предусматривает уплату единовременного взноса в размере 0,5% от общей суммы вероятного ущерба за поврежденное или уничтоженное имущество, заявленное для компенсации.

Чтобы получить возмещение, необходимо:

Зарегистрировать имущество в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества. Подать в Агентство заявку на компенсацию. К заявке добавить пакет документов, включающий право собственности, справку об отсутствии налоговой задолженности, фотодоказательства повреждений (при наличии), акт обследования и отчет о техническом состоянии, акты или справки от ГСЧС и полиции, технический паспорт, а также оценку имущества и документы подписанта.

После подачи всех необходимых документов, компенсация должна поступить в течение 30 дней.

Компенсация части страхового платежа для бизнеса по всей территории Украины

Предприятия могут получить компенсацию части страховой премии по договорам страхования имущества от военных рисков, заключенных со страховыми компаниями.

Государство возмещает часть страхового тарифа, превышающую 1% в пределах до 1 млн грн по каждому договору. К примеру, если тариф полиса составляет 6%, государство компенсирует разницу — 5%, но не более 1 млн грн.

Для участия в программе предприятие платит единовременный взнос в размере 5 тыс. грн при подаче каждой заявки на счет Экспортно-кредитного агентства.

Чтобы получить частичную компенсацию страхового платежа, необходимо:

Выбрать страховую компанию, заключить с ней договор и уплатить страховую премию. Подать в ЭКА заявку на компенсацию вместе с необходимым пакетом документов. В течение 30 дней получить возмещение.

Программа позволяет предприятиям уменьшить финансовую нагрузку от страхования имущества и обеспечивает дополнительную защиту бизнеса в условиях военных рисков, отмечает пресс-служба.

Напомним, министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев сообщил, что на компенсацию военных рисков для бизнеса в 2026 году предусмотрено 1 млрд. грн. Власти не ожидают быстрого исчерпания этих средств, поскольку многие государственные программы поддержки имеют более низкую выборку средств, чем предусмотрено бюджетом.