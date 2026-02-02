Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,81

--0,04

EUR

51,02

--0,22

Наличный курс:

USD

43,16

43,08

EUR

51,35

51,17

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Международные рейсы становятся более выгодными для перевозчиков: стоимость журналов Interbus снижена более чем на 20%

автобус, дорога, остановка
В Украине идет цифровизация международных нерегулярных перевозок. / Freepik

Цифровизация пассажирских перевозок в Украине выходит на новый уровень, принося реальную экономию бизнесу. Благодаря работе модуля "Перевоз – Interbus" в личном кабинете перевозчика, процедура получения разрешений стала не только прозрачной, но и дешевле с февраля 2026 года более чем на 20%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Экономия для перевозчиков

С целью поддержки транспортной отрасли и уменьшения финансового давления на предпринимателей с 1 февраля 2026 года цена на журналы Interbus официально снижена. Это решение позволяет легальным перевозчикам оптимизировать свои расходы по международным нерегулярным рейсам.

Как изменилась цена:

  • было – 1 620 грн;
  • стало – 1 275 грн.

Цифровые преимущества

Использование онлайн-модуля в системе Укртрансбезопасности позволяет быстро бронировать, заказывать и оплачивать документы. Только за 2025 год перевозчикам было издано 3 333 журнала, что свидетельствует о высоком доверии к инструменту и его эффективности. Такой формат работы практически делает невозможным коррупционные риски и нецелевое использование разрешений.

География поездок

Чаще украинские перевозчики использовали эти разрешения для рейсов в такие страны:

  1. Румыния;
  2. Польша;
  3. Италия;
  4. Молдова;
  5. Болгария;
  6. Германия;
  7. Нидерланды;
  8. Франция;
  9. Словакия;
  10. Турция.

Как отметили в ведомстве, снижение стоимости – это очередной шаг государства навстречу легальному бизнесу. Это решение направлено на поддержку перевозчиков и дальнейшее стимулирование легального использования инструментов для международных нерегулярных перевозок.

Напомним, за 2025 год по территории Украины было перевезено 322,2 млн тонн грузов, что на 9% меньше, чем в 2024 году, тогда как пассажирский сегмент держится на уровне, и даже показал едва заметный, но рост.

Автор:
Татьяна Ковальчук