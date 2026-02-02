- Категория
Международные рейсы становятся более выгодными для перевозчиков: стоимость журналов Interbus снижена более чем на 20%
Цифровизация пассажирских перевозок в Украине выходит на новый уровень, принося реальную экономию бизнесу. Благодаря работе модуля "Перевоз – Interbus" в личном кабинете перевозчика, процедура получения разрешений стала не только прозрачной, но и дешевле с февраля 2026 года более чем на 20%.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.
Экономия для перевозчиков
С целью поддержки транспортной отрасли и уменьшения финансового давления на предпринимателей с 1 февраля 2026 года цена на журналы Interbus официально снижена. Это решение позволяет легальным перевозчикам оптимизировать свои расходы по международным нерегулярным рейсам.
Как изменилась цена:
- было – 1 620 грн;
- стало – 1 275 грн.
Цифровые преимущества
Использование онлайн-модуля в системе Укртрансбезопасности позволяет быстро бронировать, заказывать и оплачивать документы. Только за 2025 год перевозчикам было издано 3 333 журнала, что свидетельствует о высоком доверии к инструменту и его эффективности. Такой формат работы практически делает невозможным коррупционные риски и нецелевое использование разрешений.
География поездок
Чаще украинские перевозчики использовали эти разрешения для рейсов в такие страны:
- Румыния;
- Польша;
- Италия;
- Молдова;
- Болгария;
- Германия;
- Нидерланды;
- Франция;
- Словакия;
- Турция.
Как отметили в ведомстве, снижение стоимости – это очередной шаг государства навстречу легальному бизнесу. Это решение направлено на поддержку перевозчиков и дальнейшее стимулирование легального использования инструментов для международных нерегулярных перевозок.
Напомним, за 2025 год по территории Украины было перевезено 322,2 млн тонн грузов, что на 9% меньше, чем в 2024 году, тогда как пассажирский сегмент держится на уровне, и даже показал едва заметный, но рост.