Міжнародні рейси стають вигіднішими для перевізників: вартість журналів Interbus знижено на понад 20%

Цифровізація пасажирських перевезень в Україні виходить на новий рівень, приносячи реальну економію для бізнесу. Завдяки роботі модуля "Перевезення – Interbus" в особистому кабінеті перевізника, процедура отримання дозволів стала не лише прозорою, а й дешевшою з лютого 2026 року на понад 20%.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Економія для перевізників

З метою підтримки транспортної галузі та зменшення фінансового тиску на підприємців, з 1 лютого 2026 року ціну на журнали Interbus офіційно знижено. Це рішення дозволяє легальним перевізникам оптимізувати свої витрати на міжнародні нерегулярні рейси.

Як змінилася ціна:

було — 1 620 грн;

стало — 1 275 грн.

Цифрові переваги

Використання онлайн-модуля в системі Укртрансбезпеки (ЄКІС) дозволяє швидко бронювати, замовляти та оплачувати документи. Лише за 2025 рік перевізникам було видано 3 333 журнали, що свідчить про високу довіру до інструменту та його ефективність. Такий формат роботи практично унеможливлює корупційні ризики та нецільове використання дозволів.

Географія поїздок

Найчастіше українські перевізники використовували ці дозволи для рейсів у такі країни:

Румунія; Польща; Італія; Молдова; Болгарія; Німеччина; Нідерланди; Франція; Словаччина; Туреччина.

Як зазначили у відомстві, зниження вартості — це черговий крок держави назустріч легальному бізнесу. Це рішення спрямоване на підтримку перевізників та подальше стимулювання легального використання інструментів для міжнародних нерегулярних перевезень.

Нагадаємо, за 2025 рік територією України було перевезено 322,2 млн тонн вантажів, що на 9% менше, ніж у 2024 році, тоді як пасажирський сегмент тримається на рівні, і навіть показав ледь помітне, але зростання.