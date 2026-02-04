Запланована подія 2

Microsoft назначила Евгения Кагановского директором в Украине и странах Балтии: что о нем известно

Евгений Кагановский
Евгений Кагановский. Фото: прессслужба Microsoft

Компания Microsoft объявила о назначении Евгения Кагановского директором в Украине и странах Балтии (Эстония, Латвия и Литва). Назначение вступает в силу с января 2026 года. В этой должности он сменяет Леонида Полупана, который принял решение продолжить карьеру вне компании.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Microsoft.

Отмечается, что в новой должности Евгений Кагановский возглавит бизнес Microsoft в регионе, сочетающий исключительную цифровую устойчивость с одними из самых передовых цифровых экосистем Европы.

Его фокус будет сосредоточен на укреплении кибербезопасности, ускорении внедрения защищенных облачных решений, развитии ответственного использования искусственного интеллекта (ШИ), а также расширении цифровых навыков для поддержания долгосрочного экономического роста.

"Евгений имеет глубокое понимание региона и доказанную способность воплощать стратегическое видение в реальные результаты. Благодаря своему значительному опыту в сфере цифровой трансформации, развитию клиентского успеха и организационного роста, Евгений является идеальной кандидатурой для ускорения внедрения ИИ и создания ощутимого бизнес-эффекта в Украине и странах Балтии", - подчеркнул президент. Европе и Центральной Азии.

Что известно о Евгении Кагановском

Евгений Кагановский имеет степени магистра по праву и экономике Киевского национального экономического университета, а также по филологии Киевского национального лингвистического университета.

Фото 2 — Microsoft назначила Евгения Кагановского директором в Украине и странах Балтии: что о нем известно
Евгений Кагановский. Фото: прессслужба Microsoft

Он имеет более чем 20 лет опыта работы в технологическом секторе. С момента присоединения к Microsoft в 2019 году Евгений занимал руководящие должности в направлениях Customer Success и работы с государственным сектором, а затем исполнял обязанности директора (Country Manager ad interim). В этой роли он углублял партнерства в регионе и обеспечивал непрерывность работы цифровой инфраструктуры в условиях существенных геополитических и технологических вызовов.

«Украина продемонстрировала, как выглядит настоящая цифровая устойчивость. Вместе с нашими партнерами мы помогали защищать критически важные системы, обеспечивать бесперебойную работу сервисов и расширять доступ к цифровым навыкам. Эта работа продолжается.

О Майкрософте Украина

Майкрософт Украина - ИТ-компания по программному обеспечению в Украине, часть международной информационно-технологической транснациональной корпорации Microsoft. Офис в Киеве открыт 25 июня 2003 года. Является членом Американской торговой палаты в Украине, Европейской бизнес-ассоциации, Ассоциации предприятий информационных технологий Украины с 2008 года.

Напомним,   директор "Microsoft Украина" Леонид Полупан   покинул пост после почти восьми лет работы. Он присоединился к украинской ИТ-компании Seeton в качестве генерального директора.

Автор:
Светлана Манько