Microsoft призначила Євгена Кагановського директором в Україні та країнах Балтії: що про нього відомо

Компанія Microsoft оголосила про призначення Євгена Кагановського директором в Україні та країнах Балтії (Естонія, Латвія та Литва). Призначення набуває чинності з січня 2026 року. На цій посаді він змінює Леоніда Полупана, який ухвалив рішення продовжити кар’єру поза межами компанії.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Microsoft.

Зазначається, що на новій посаді Євген Кагановський очолить бізнес Microsoft у регіоні, що поєднує виняткову цифрову стійкість із одними з найбільш передових цифрових екосистем Європи.

Його фокус буде зосереджений на зміцненні кібербезпеки, прискоренні впровадження захищених хмарних рішень, розвитку відповідального використання штучного інтелекту (ШІ), а також на розширенні цифрових навичок задля підтримки довгострокового економічного зростання.

"Євген має глибоке розуміння регіону та доведену здатність втілювати стратегічне бачення в реальні результати.Завдяки своєму значному досвіду у сфері цифрової трансформації, розвитку клієнтського успіху та організаційного зростання, Євген є ідеальною кандидатурою для прискорення впровадження ШІ та створення відчутного бізнес-ефекту в Україні та країнах Балтії", — підкреслила Барбора Паулович Декерова, президентка Microsoft у Центральній Європі та Центральній Азії.

Що відомо про Євгена Кагановського

Євген Кагановський має ступені магістра з права та економіки Київського національного економічного університету, а також з філології Київського національного лінгвістичного університету.

Євген Кагановський. Фото: пресслужба Microsoft

Він має понад 20 років досвіду роботи в технологічному секторі. З моменту приєднання до Microsoft у 2019 році Євген обіймав керівні посади у напрямах Customer Success та роботи з державним сектором, а згодом виконував обов’язки директора (Country Manager ad interim). На цій ролі він поглиблював партнерства в регіоні та забезпечував безперервність роботи цифрової інфраструктури в умовах суттєвих геополітичних і технологічних викликів.

"Україна продемонструвала, як виглядає справжня цифрова стійкість. Разом із нашими партнерами ми допомагали захищати критично важливі системи, забезпечувати безперебійну роботу сервісів і розширювати доступ до цифрових навичок. Ця робота триває. У країнах Балтії ми спираємося на світове лідерство в галузі електронного урядування, кібербезпеки та відповідального використання ШІ", — наголосив Євген Кагановський.

Про Майкрософт Україна

Майкрософт Україна— ІТ-компанія з програмного забезпечення в Україні, частина міжнародної інформаційно-технологічної транснаціональної корпорації Microsoft. Офіс у Києві відкрито 25 червня 2003 року. Є членом Американської торговельної палати в Україні, Європейської бізнес асоціації, Асоціації підприємств інформаційних технологій України з 2008 року.

Нагадаємо, директор "Microsoft Україна" Леонід Полупан залишив посаду після майже восьми років роботи. Він приєднався до української ІТ-компанії Seeton як генеральний директор.