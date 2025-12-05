Microsoft повысит цены на пакеты программного обеспечения для бизнеса и госучреждений – Reuters

Американская корпорация Microsoft планирует повысить цены на свои пакеты продуктов Microsoft 365 для коммерческих и государственных клиентов по всему миру. Изменения вступят в силу с июля 2026 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters, со ссылкой на заявление компании.

Это повышение происходит на фоне роста конкуренции со стороны продуктов Google и значительного расширения функционала пакета программного обеспечения, включающего Word, Excel и PowerPoint.

Рост цен повлияет на предприятия и учреждения государственного сектора, причем наибольшее повышение испытывают малый бизнес и планы для работников первой линии. Цена на Microsoft 365 Business Basic вырастет на 16,7% до 7 долларов на пользователя в месяц, а Business Standard вырастет на 12% до 14 долларов. Цена на планы Enterprise вырастет меньшими темпами: Microsoft 365 E3 увеличится на 8,3% до 39 долларов США, а E5 – на 5,3% до 60 долларов.

Подписки для работников первой линии вырастут на целых 33%, при этом цена на Microsoft 365 F1 увеличится с 2,25 до 3 долларов, а на F3 – с 8 до 10 долларов. Правительственные пакеты последуют аналогичной траектории, с изменениями, которые будут внедряться поэтапно в соответствии с местными нормами.

Компания заявила, что эти изменения отражают добавление более 1100 новых функций в Microsoft 365, включая инструменты повышения производительности на основе Искусственного Интеллекта и интегрированные улучшения безопасности. Это обновление появилось на фоне того, что Microsoft глубже продвигается в производительность на базе ИИ, предлагая Copilot в качестве дополнения за 30 долларов в месяц и представляя новые пакеты услуг для малого и среднего бизнеса. Microsoft в последний раз повышала цены на коммерческий Office в 2022 году.

Майкрософт в Украине

Майкрософт Украина - ИТ-компания по программному обеспечению в Украине, часть международной информационно-технологической транснациональной корпорации Microsoft. Офис в Киеве открыт 25 июня 2003 года. Является членом Американской торговой палаты в Украине, Европейской бизнес-ассоциации, Ассоциации предприятий информационных технологий Украины с 2008 года.

Напомним, с 14 октября 2025 года компания Microsoft официально прекратила поддержку операционной системы Windows 10. Компания советует пользователям перейти на Windows 11 – более современную, безопасную и высокоэффективную операционную систему.