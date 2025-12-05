Microsoft підвищить ціни на пакети програмного забезпечення для бізнесу та держустанов – Reuters

Американська корпорація Microsoft планує підвищити ціни на свої пакети продуктів Microsoft 365 для комерційних та державних клієнтів по всьому світу. Зміни набудуть чинності з липня 2026 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters, з посиланням на заяву компанії.

Це підвищення відбувається на тлі зростання конкуренції з боку продуктів Google та значного розширення функціоналу пакету програмного забезпечення, який включає Word, Excel та PowerPoint.

Зростання цін вплине на підприємства та установи державного сектору, причому найбільше підвищення зазнають малий бізнес та плани для працівників першої лінії. Ціна на Microsoft 365 Business Basic зросте на 16,7% до 7 доларів на користувача на місяць, а Business Standard зросте на 12% до 14 доларів. Ціна на плани Enterprise зросте меншими темпами: Microsoft 365 E3 збільшиться на 8,3% до 39 доларів, а E5 — на 5,3% до 60 доларів.

Підписки для працівників першої лінії зростуть на цілих 33%, при цьому ціна на Microsoft 365 F1 збільшиться з 2,25 до 3 доларів, а на F3 — з 8 до 10 доларів. Урядові пакети підуть за аналогічною траєкторією, зі змінами, які будуть впроваджуватися поетапно відповідно до місцевих норм.

Компанія заявила, що ці зміни відображають додавання понад 1100 нових функцій до Microsoft 365, включаючи інструменти підвищення продуктивності на основі Штучного Інтелекту та інтегровані покращення безпеки. Це оновлення з'явилося на тлі того, що Microsoft глибше просувається в продуктивність на базі ШІ, пропонуючи Copilot як доповнення за 30 доларів на місяць та представляючи нові пакети послуг для малого та середнього бізнесу. Microsoft востаннє підвищувала ціни на комерційний Office у 2022 році.

Майкрософт в Україн і

Майкрософт Україна— ІТ-компанія з програмного забезпечення в Україні, частина міжнародної інформаційно-технологічної транснаціональної корпорації Microsoft. Офіс у Києві відкрито 25 червня 2003 року. Є членом Американської торговельної палати в Україні, Європейської бізнес асоціації, Асоціації підприємств інформаційних технологій України з 2008 року.

Нагадаємо, з 14 жовтня 2025 року компанія Microsoft офіційно припинила підтримку операційної системи Windows 10. Компанія радить користувачам перейти на Windows 11– більш сучасну, безпечну та високоефективну операційну систему.