МИД Украины прекратил использование ИИ-аватара Виктории: что произошло

Министерство иностранных дел Украины прекратило использование в качестве спикера цифрового лица Виктории, созданного искусственным интеллектом, из-за его "неэффективности"

Как пишет Delo.ua, об этом в МИД сообщили в ответ на запрос "Українських Новин".

ИИ-аватар Виктория

В 2024 году МИД презентовал цифровое лицо, созданное искусственным интеллектом, чтобы комментировать консульскую информацию для СМИ, получившей имя Виктория. Однако очень быстро от идеи пришлось отказаться.

ИИ-спикер была презентована 1 мая 2024 года, а последнее ее упоминание на сайте МИД датировано 10 октября того же года. За этот период было опубликовано 11 комментариев с участием Виктории.

Представитель МИД по консульским вопросам Виктория создана на основе реального человека — украинской певицы и инфлюэнсерши Розали Номбре, которая согласилась принять участие в проекте МИД и выступить в качестве прототипа.

ИИ не сработал

"В процессе реализации проекта он не получил ожидаемой заинтересованности со стороны представителей СМИ, с чем и был связан спад в его использовании", – отметили в МИД Украины.

В то же время в ведомстве подчеркнули, что на реализацию проекта ИИ-спикера не тратились бюджетные средства.

"Этот пилотный проект был разработан для оптимизации взаимодействия с прессой по консульским вопросам и реализован без использования бюджетных средств", - отметили в МИД.

В Албании в прошлом году впервые в мире создали министра с помощью искусственного интеллекта: он будет отвечать за государственные закупки и не должен поддаваться взяткам.