Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,96

--0,17

EUR

51,23

+0,17

Наличный курс:

USD

43,17

43,00

EUR

51,50

51,21

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

МИД Украины прекратил использование ИИ-аватара Виктории: что произошло

МИД прекратил использование цифровой представительницы Виктории
МИД прекратил использование цифровой представительницы Виктории

Министерство иностранных дел Украины прекратило использование в качестве спикера цифрового лица Виктории, созданного искусственным интеллектом, из-за его "неэффективности"

Как пишет Delo.ua, об этом в МИД сообщили в ответ на запрос "Українських Новин".

ИИ-аватар Виктория

В 2024 году МИД презентовал цифровое лицо, созданное искусственным интеллектом, чтобы комментировать консульскую информацию для СМИ, получившей имя Виктория. Однако очень быстро от идеи пришлось отказаться.

ИИ-спикер была презентована 1 мая 2024 года, а последнее ее упоминание на сайте МИД датировано 10 октября того же года. За этот период было опубликовано 11 комментариев с участием Виктории.

Представитель МИД по консульским вопросам Виктория создана на основе реального человека — украинской певицы и инфлюэнсерши Розали Номбре, которая согласилась принять участие в проекте МИД и выступить в качестве прототипа.

ИИ не сработал

"В процессе реализации проекта он не получил ожидаемой заинтересованности со стороны представителей СМИ, с чем и был связан спад в его использовании", – отметили в МИД Украины.

В то же время в ведомстве подчеркнули, что на реализацию проекта ИИ-спикера не тратились бюджетные средства.

"Этот пилотный проект был разработан для оптимизации взаимодействия с прессой по консульским вопросам и реализован без использования бюджетных средств", - отметили в МИД.

В Албании в прошлом году впервые в мире создали министра с помощью искусственного интеллекта: он будет отвечать за государственные закупки и не должен поддаваться взяткам.

Автор:
Светлана Манько