Албания стала первой страной в мире, назначившей министра, созданного искусственным интеллектом: за что будет отвечать

В Албании впервые в мире был создан министр с помощью искусственного интеллекта: он будет отвечать за государственные закупки и не должен брать взятки.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что речь идет о виртуальном должностном лице, созданном из пикселей и кода и управляемого алгоритмами.

Чиновник, созданный ИИ

Созданную ИИ министра назвали Диэллой, что с албанской означает "солнце", и она будет отвечать за все государственные закупки, заявил в четверг премьер-министр Албании Эдди Рама.

Летом Рама предполагал, что однажды страна может иметь цифрового министра, а также премьер-министра, созданного искусственным интеллектом, и мало кто верил, что этот день наступит так быстро.

Рама заявил, что решения по тендерам отныне будут приниматься "вне пределов министерств" и будут передаваться в руки Диэллы, которая станет "служительницей государственных закупок". Он отметил, что этот процесс будет "постепенным", однако Албания станет страной, где государственные тендеры будут "на 100% без коррупции, а каждая копейка государственных средств, проходящих через тендерные процедуры, будет на 100% прозрачной".

В то же время кабмин Албании не раскрыл подробностей, которым может быть человеческий надзор за деятельностью ШИ-министерши.

Как выглядит

Гражданам Албании Диэллу уже представили: она работает на платформе e-Albania, позволяющей получить почти все государственные услуги в цифровом формате. У нее даже есть аватар — образ молодой женщины в традиционной албанской одежде.

Диэлла будет оценивать тендеры и будет иметь право "привлекать таланты со всего мира, преодолевая страх предвзятости и окостенелости администрации".

Албания уже давно борется с коррупцией, особенно в сфере государственного управления и закупок. Этот вопрос не раз подчеркивался Европейским Союзом в ежегодных отчетах о верховенстве права.

Что в Украине

Министерство иностранных дел Украины впервые в истории создало цифровое лицо с использованием технологий искусственного интеллекта, официально комментирующего консульскую информацию для медиа.

Представитель МИД по консульским вопросам Виктория Ши создана на основе реального человека — украинской певицы и инфлюэнсерши Розали Номбре, которая согласилась принять участие в проекте МИД и выступить в качестве прототипа.

Также в Украине официально запустили первую государственную онлайн-платформу по искусственному интеллекту. Теперь вся информация о ШИ-инициативе собрана в одном месте, что станет полезным ресурсом для бизнеса, государственных структур, научных и образовательных учреждений, а также международных партнеров.