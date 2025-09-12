Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Албанія стала першою країною у світі, яка призначила міністра, створеного штучним інтелектом: за що відповідатиме

Албанія
Фото: Depositphotos

В Албанії вперше в світі створили міністра за допомогою штучного інтелекту: він відповідатиме за державні закупівлі й не має піддаватися хабарям.

Як пише Delo.ua, про це  повідомляє Reuters.

Зазначається, що йдеться про віртуального посадовця, створеного з пікселів і коду та керованого алгоритмами.

Чиновник, створений ШІ

Створену ШІ міністерку назвали Діеллою, що з албанської означає "сонце", і вона відповідатиме за всі державні закупівлі, заявив у четвер прем'єр-міністр Албанії Еді Рама.

Влітку Рама припускав, що одного дня країна може мати цифрового міністра, а навіть і прем’єр-міністра, створеного штучним інтелектом, та мало хто вірив, що цей день настане так швидко.

Рама заявив, що рішення щодо тендерів відтепер ухвалюватимуться "поза межами міністерств" і передаватимуться до рук Діелли, яка стане "служителькою державних закупівель". Він наголосив, що цей процес буде "поступовим", проте Албанія стане країною, де державні тендери будуть "на 100% без корупції, а кожна копійка державних коштів, що проходить через тендерні процедури, буде на 100% прозорою".

Водночас наразі кабмін Албанії не розкрив подробиць, яким може бути людський нагляд за діяльністю ШІ-міністерки.

Як виглядає

Громадянам Албанії Діеллу вже представили: вона працює на платформі e-Albania, що дозволяє отримати майже всі державні послуги в цифровому форматі. У неї навіть є аватар — образ молодої жінки у традиційному албанському вбранні.

Фото 2 — Албанія стала першою країною у світі, яка призначила міністра, створеного штучним інтелектом: за що відповідатиме

Діелла оцінюватиме тендери та матиме право "залучати таланти з усього світу, долаючи страх упередженості й закостенілості адміністрації".

Албанія вже давно бореться з корупцією, особливо у сфері державного управління та закупівель. Це питання неодноразово підкреслювалося Європейським Союзом у щорічних звітах про верховенство права.

Що в Україні

Міністерство закордонних справ України вперше в історії створило цифрову особу з використанням технологій штучного інтелекту, яка офіційно коментує консульську інформацію для медіа.

Представниця МЗС з консульських питань Вікторія Ші створена на основі реальної людини—української співачки та інфлюенсерки Розалі Номбре, яка погодилася взяти участь в проєкті МЗС і виступити в якості прототипу.

Також в Україні офіційно запустили першу державну онлайн-платформу зі штучного інтелекту. Відтепер уся інформація про ШІ-ініціативи зібрана в одному місці, що стане корисним ресурсом для бізнесу, державних структур, наукових та освітніх закладів, а також міжнародних партнерів.

Автор:
Світлана Манько