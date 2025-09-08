В Україні запрацювала перша державна онлайн-платформа зі штучного інтелекту

В Україні офіційно запустили першу державну онлайн-платформу зі штучного інтелекту. Відтепер уся інформація про ШІ-ініціативи зібрана в одному місці, що стане корисним ресурсом для бізнесу, державних структур, наукових та освітніх закладів, а також міжнародних партнерів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.

На сайті ai.thedigital.gov.ua можна знайти:

ключові AI-проєкти та актуальні новини у сфері технологій;

рекомендації, інструменти та практичні гайди;

середовище для розвитку стартапів;

можливість долучитися до провідного комітету з ШІ при Міністерстві цифрової трансформації України.

Кожен охочий може поділитися своїми ідеями щодо розвитку сфери, заповнивши форму на сайті або написавши на електронну адресу: [email protected].

Розробка онлайн-платформи відбулася за підтримки проєкту "Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості" (UK DIGIT), який виконується Фондом Євразія та фінансується UK Dev.

Нагадаємо, на початку вересня на порталі “Дія” запрацював ШІ-асистент “Дія.АІ”. За першу добу ним скористалися 4 364 користувачі, надіславши понад 19 тисяч повідомлень і створивши 6 366 діалогів, серед яких 425 довідок про доходи.