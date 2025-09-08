В Украине заработала первая государственная онлайн-платформа по искусственному интеллекту

В Украине официально запустили первую государственную онлайн-платформу по искусственному интеллекту. Теперь вся информация о ИИ-инициативе собрана в одном месте, что станет полезным ресурсом для бизнеса, государственных структур, научных и образовательных учреждений, а также международных партнеров.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры.

На сайте ai.thedigital.gov.ua можно найти:

ключевые AI-проекты и актуальные новости в области технологий;

рекомендации, инструменты и практические гайды;

среда для развития стартапов;

возможность приобщиться к ведущему комитету по ИИ при Министерстве цифровой трансформации Украины.

Каждый желающий может поделиться своими идеями по развитию сферы, заполнив форму на сайте или написав по электронному адресу: [email protected].

Разработка онлайн-платформы состоялась при поддержке проекта "Цифровизация для роста, добродетели и прозрачности" (UK DIGIT), выполняемого Фондом Евразия и финансируемого UK Dev.

Напомним, в начале сентября на портале "Дія" заработал ИИ-ассистент "Дія.АІ". За первые сутки им воспользовались 4 364 пользователя, отправив более 19 тысяч сообщений и создав 6 366 диалогов, среди которых 425 справок о доходах.