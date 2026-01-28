МЗС України припинило використання ШІ-аватара Вікторії: що сталося

Міністерство закордонних справ України припинило використання у якості спікера цифрову особу Вікторію, створену штучним інтелектом, через її "неефективність"

Як пише Delo.ua, про це в МЗС повідомили у відповідь на запит "Українських Новин".

ШІ-аватар Вікторія

У 2024 році МЗС презентувало цифрову особу, створену штучним інтелектом, щоб коментувати консульську інформацію для ЗМІ, яка отримала ім'я Вікторія Ші. Однак доволі швидко від ідеї довелося відмовитися.

ШІ-спікер була презентована 1 травня 2024 року, а останнє її згадування на сайті МЗС датовано 10 жовтня того ж року. За цей період було опубліковано 11 коментарів за участю Вікторії ШІ.

Представниця МЗС з консульських питань Вікторія Ші створена на основі реальної людини—української співачки та інфлюенсерки Розалі Номбре, яка погодилася взяти участь в проєкті МЗС і виступити в якості прототипу.

ШІ не спрацював

"В процесі реалізації проєкту він не отримав очікуваної зацікавленості з боку представників ЗМІ, з чим і був пов’язаний спад у його використанні", – наголосили в МЗС України.

Водночас у відомстві підкреслили, що на реалізацію проекту ШІ-спікера не витрачалися бюджетні кошти.

"Цей пілотний проєкт був розроблений задля оптимізації взаємодії з пресою з консульських питань та реалізований без жодного використання бюджетних коштів", – зауважили у МЗС.

Натомість в Албанії у минулому році вперше в світі створили міністра за допомогою штучного інтелекту: він відповідатиме за державні закупівлі й не має піддаватися хабарям.