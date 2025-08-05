Миллионные хищения на трансформаторах "Харьковоблэнерго": НАБУ и САП завершили следствие

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили расследование дела о хищении в АО Харьковоблэнерго. В рамках этого производства восемь участников организованной группы подозреваются в попытке завладеть более чем 132 миллионами гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Детали дела

Следствие установило, что в 2021 году организатор этой схемы получил полный контроль над закупками энергетического оборудования у АО "Харьковоблэнерго". Кроме того, он пытался распространить свое влияние на аналогичные закупки у других государственных энергетических компаний.

Руководитель АО "Харьковоблэнерго" выполнял указания организатора схемы и обеспечил заключение контрактов о закупке энергетического оборудования (трансформаторы, счетчики) с подконтрольными организатору компаниями по завышенным в несколько раз ценам.

Реализации схемы способствовал ряд других руководителей структурных подразделений АО "Харьковоблэнерго", сотрудник Харьковской ТПП и частный оценщик.

Таким образом, в 2021-2022 годах участники группы планировали похитить более 132 миллионов гривен у "Харьковоблэнерго". Полученные деньги они отмывали через сеть фиктивных компаний, обналичивали и делили между собой.

НАБУ и САП разоблачили схему хищений

Схема миллионных хищений на закупках "Харьковоблэнерго" энергетического оборудования была разоблачена год назад, когда пяти лицам сообщили о подозрении. Впоследствии, круг подозреваемых расширили. А уже в июне 2025 года о подозрении сообщили организатору схемы .

Центр противодействия коррупции отмечает, что подозреваемым в хищении на закупках "Харьковоблэнерго" в 2021 году размером почти 650 млн грн является Леонид Миндич. Именно он был задержан во время попытки покинуть Украину.

"И.о. гендиректора "Харьковоблэнерго" Константин Логвиненко в сговоре с Леонидом Миндичем, который контролировал ряд компаний-поставщиков, создали организованную группу, считают в НАБУ", - говорится в сообщении.