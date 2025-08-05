Мільйонні розкрадання на трансформаторах “Харківобленерго”: НАБУ та САП завершили слідство

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили розслідування справи про розкрадання в АТ “Харківобленерго”. У межах цього провадження вісім учасників організованої групи підозрюються в спробі заволодіти понад 132 мільйонами гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НАБУ.

Деталі справи

Слідство встановило, що у 2021 році організатор цієї схеми отримав повний контроль над закупівлями енергетичного обладнання в АТ "Харківобленерго". Крім того, він намагався поширити свій вплив на аналогічні закупівлі в інших державних енергетичних компаніях.

Керівник АТ "Харківобленерго"виконував вказівки організатора схеми та забезпечив укладення контрактів про закупівлю енергетичного обладнання (трансформатори, лічильники) з підконтрольними організатору компаніями за завищеними подекуди у кілька разів цінами.

Реалізації схеми сприяла низка інших керівників структурних підрозділів АТ "Харківобленерго", співробітник Харківської ТПП та приватний оцінювач.

Таким чином у 2021-2022 роках учасники групи планували викрасти понад 132 мільйони гривень у "Харківобленерго". Отримані гроші вони відмивали через мережу фіктивних компаній, переводили в готівку та ділили між собою.

НАБУ і САП викрили схему розкрадань

Схема мільйонних розкрадань на закупівлях "Харківобленерго" енергетичного обладнання була викрита рік тому, коли п'ятьом особам повідомили про підозру. Згодом коло підозрюваних розширили. А вже у червні 2025 року про підозру повідомили організатору схеми.

Центр протидії корупції зазначає, що підозрюваним в розкраданні на закупівлях "Харківобленерго" в 2021 році розміром майже 650 млн грн є Леонід Міндіч. Саме його було затримано під час спроби залишити Україну.

"В.о. гендиректора "Харківобленерго" Костянтин Логвиненко у змові з Леонідом Міндічем, який контролював низку компаній-постачальників, створили організовану групу, вважають у НАБУ", - йдеться в повідомленні.