Миллионы ежемесячных убытков: Американская торговая палата в Украине призывает защитить украинские порты

Американская торговая палата в Украине (АСС) официально обратилась к международным партнерам с призывом: немедленно усилить воздушную и морскую защиту Украины, в частности, Одесского региона и критически важной портовой инфраструктуры Черного моря.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление АСС.

Палата призывает мир безотлагательно усилить защиту Украины "в целях сохранения жизни гражданского населения, обеспечения безопасности критической инфраструктуры, портов и непрерывности глобальной торговли и цепей поставок продовольствия".

Атаки РФ на Одесщину

АСС отмечает, что Россия продолжает уничтожать и унижать американский бизнес в Украине. Последние ракетные и дроновые атаки армии РФ, направленные именно на Одесскую область, нанесли значительный ущерб:

привели к ранениям и гибели работников портов и экипажей судов;

повредили порты, энергетические объекты, зернохранилища и коммерческие суда;

снизили работу терминалов до 50%, часть из них остановлена, большинство работает на генераторах;

повлекли за собой масштабные отключения электроэнергии и дополнительные затраты на энергооборудование;

повредили электростанции и электросети, нуждающиеся в срочном ремонте;

ограничили железнодорожное сообщение с портами;

повлекли за собой простои коммерческих судов и начисление демереджа.

Экономические последствия

Специалисты отмечают, что текущая ситуация "несет прямой риск нарушения глобальных цепей поставок продовольствия и сырьевых товаров, что будет иметь далеко идущие последствия для международных рынков и продовольственной безопасности". Это неизбежно приведет к росту цен на продукты в супермаркетах разных стран и ухудшению ситуации с голодом в самых уязвимых регионах планеты.

Оценить объемы потерь украинских экспортеров зерновых и масличных культур уже оценивается в сотни миллионов долларов ежемесячно.

АСС отмечает, что без существенного усиления систем противовоздушной и морской обороны как украинский, так и международный бизнес столкнется с критическими операционными вызовами. В частности: с невозможностью фрахтования судов и получения страхового покрытия для судов, экипажей и грузов.

Напомним, в результате ночной атаки РФ на Одесщину 19 декабря без света остались около 65 тысяч домохозяйств в Одессе и еще почти 9 тысяч абонентов в Арциге. Также зафиксированы перебои с теплоснабжением и повреждение объектов железнодорожной инфраструктуры.