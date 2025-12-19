Запланована подія 2

Мільйони збитків щомісяця: Американська торговельна палата в Україні закликає захистити українські порти

Одеський морський торговельний порт
Одеський морський торговельний порт / ДП Одеський морський торговельний порт

Американська торговельна палата в Україні (АСС) офіційно звернулася до міжнародних партнерів із закликом: негайно посилити повітряний та морський захист України, зокрема Одеського регіону та критично важливої портової інфраструктури Чорного моря.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву АСС.

Палата закликає світ невідкладно посилити захист України "з метою збереження життя цивільного населення, забезпечення безпеки критичної інфраструктури, портів, та безперервності глобальної торгівлі й ланцюгів постачання продовольства".

Атаки РФ на Одещину

АСС наголошує, що Росія продовжує знищувати та принижувати американський бізнес в Україні. Останні ракетні та дронові атаки армії РФ, спрямовані саме на Одеську область, нанесли значної шкоди:

  • призвели до поранень і загибелі працівників портів та екіпажів суден; 
  • пошкодили порти, енергетичні об’єкти, зерносховища та комерційні судна; 
  • знизили роботу терміналів до 50%, частину з них зупинено, більшість працює на генераторах; 
  • спричинили масштабні відключення електроенергії та додаткові витрати на енергообладнання; 
  • пошкодили електростанції та електромережі, які потребують термінового ремонту; 
  • обмежили залізничне сполучення з портами; 
  • спричинили простої комерційних суден і нарахування демереджу.

Економічні наслідки

Фахівці зазначають, що поточна ситуація "несе прямий ризик порушення глобальних ланцюгів постачання продовольства та сировинних товарів, що матиме далекосяжні наслідки для міжнародних ринків і продовольчої безпеки".  Це неминуче призведе до зростання цін на продукти у супермаркетах різних країн та погіршення ситуації з голодом у найвразливіших регіонах планети.

Оцінити обсяги втрат українських експортерів зернових та олійних культур вже оцінюється у сотні мільйонів доларів щомісяця.

АСС наголошує, що без суттєвого посилення систем протиповітряної та морської оборони як український, так і міжнародний бізнес зіткнеться з критичними операційними викликами. Зокрема: з неможливістю фрахтування суден та отримання страхового покриття для суден, екіпажів і вантажів.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки РФ на Одещину 19 грудня без світла залишилися близько 65 тисяч домогосподарств в Одесі та ще майже 9 тисяч абонентів у Арцизі. Також зафіксовано перебої з теплопостачанням і пошкодження об’єктів залізничної інфраструктури.

Автор:
Тетяна Ковальчук