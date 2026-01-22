Миллионы на хранилища и компенсации: какую поддержку получит агробизнес от государства

В условиях войны продовольственная безопасность зависит от способности аграриев не только вырастить урожай, но и сохранить его. Сегодня, 22 января, состоялся специальный "аграрный Кабмин", где был принят ряд решений для поддержки украинских фермеров.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер Юлия Свириденко.

Гранты на хранилища

Кабмин вводит новое направление грантовой поддержки для агропроизводителей. Теперь предприниматели смогут получить гранты на строительство овоще- и фруктохранилищ. В рамках инициативы государство готово взять на себя часть расходов, чтобы украинская продукция была доступна на полках магазинов в течение всего года.

"Государство будет покрывать до 30% стоимости строительства, но не более 20 млн грн, при условии софинансирования со стороны получателя. Поддержка будет предоставляться для строительства новых хранилищ вместимостью от 3 тысяч тонн и при создании рабочих мест", — проинформировала глава правительства.

Поддержка прифронтовых хозяйств

Также был усовершенствован механизм выплат за поврежденные посевы. Аграрии, чьи поля пострадали от обстрелов или сложных погодных условий в зонах активных или возможных боевых действий, получат прямую помощь. Сумма компенсации составляет до 4700 грн за гектар. Один изготовитель может получить выплату за площадь до 2 тысяч гектаров.

"Оба решения — инвестиция в продовольственную безопасность государства. Они позволят аграриям лучше планировать производство и будут способствовать экономической активности общин, в частности вблизи линии фронта", — отметила Свириденко.

Напомним, в Украине стартовал масштабный проект модернизации оросительных систем, что усилит способность организаций водопользователей и внедрит современные подходы к управлению мелиорацией. Проект реализуется при поддержке Программы Агро, финансируемой правительством США.