Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,18

--0,08

EUR

50,67

--0,06

Готівковий курс:

USD

43,45

43,31

EUR

50,85

50,70

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Мільйони на сховища та компенсації: яку підтримку отримає агробізнес від держави

Юлія Свириденко, засідання уряду
Юлія Свириденко провела "аграрний Кабмін". / Урядовий портал

В умовах війни продовольча безпека залежить від здатності аграріїв не лише виростити врожай, а й зберегти його. Сьогодні, 22 січня, відбувся спеціальний “аграрний Кабмін", де було ухвалено низку рішень для підтримки українських фермерів. 

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко.

Гранти на сховища

Кабмін запроваджує новий напрям грантової підтримки для агровиробників. Відтепер підприємці зможуть отримати гранти на будівництво овоче- і фруктосховищ. В рамках ініціативи держава готова взяти на себе частину витрат, щоб українська продукція була доступною на полицях магазинів протягом усього року.

"Держава покриватиме до 30% вартості будівництва, але не більше 20 млн грн, за умови співфінансування з боку отримувача. Підтримка надаватиметься для будівництва нових сховищ місткістю від 3 тисяч тонн і за умови створення робочих місць", — поінформувала глава уряду.

Підтримка прифронтових господарств

Також було вдосконалено механізм виплат за пошкоджені посіви. Аграрії, чиї поля постраждали від обстрілів або складних погодних умов у зонах активних чи можливих бойових дій, отримають пряму допомогу. Сума компенсації становить до 4 700 грн за гектар. Один виробник може отримати виплату за площу до 2 тисяч гектарів.

"Обидва рішення — інвестиція в продовольчу безпеку держави. Вони дадуть аграріям можливість краще планувати виробництво та сприятимуть економічній активності громад, зокрема поблизу лінії фронту", — зазначила Свириденко.

Нагадаємо, в Україні стартував масштабний проєкт модернізації зрошувальних систем, що посилить спроможність організацій водокористувачів та впровадить сучасні підходи до управління меліорацією. Проєкт реалізується за підтримки Програми Агро, яку фінансує уряд США.

Автор:
Тетяна Ковальчук