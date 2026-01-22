Мільйони на сховища та компенсації: яку підтримку отримає агробізнес від держави

В умовах війни продовольча безпека залежить від здатності аграріїв не лише виростити врожай, а й зберегти його. Сьогодні, 22 січня, відбувся спеціальний “аграрний Кабмін", де було ухвалено низку рішень для підтримки українських фермерів.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко.

Гранти на сховища

Кабмін запроваджує новий напрям грантової підтримки для агровиробників. Відтепер підприємці зможуть отримати гранти на будівництво овоче- і фруктосховищ. В рамках ініціативи держава готова взяти на себе частину витрат, щоб українська продукція була доступною на полицях магазинів протягом усього року.

"Держава покриватиме до 30% вартості будівництва, але не більше 20 млн грн, за умови співфінансування з боку отримувача. Підтримка надаватиметься для будівництва нових сховищ місткістю від 3 тисяч тонн і за умови створення робочих місць", — поінформувала глава уряду.

Підтримка прифронтових господарств

Також було вдосконалено механізм виплат за пошкоджені посіви. Аграрії, чиї поля постраждали від обстрілів або складних погодних умов у зонах активних чи можливих бойових дій, отримають пряму допомогу. Сума компенсації становить до 4 700 грн за гектар. Один виробник може отримати виплату за площу до 2 тисяч гектарів.

"Обидва рішення — інвестиція в продовольчу безпеку держави. Вони дадуть аграріям можливість краще планувати виробництво та сприятимуть економічній активності громад, зокрема поблизу лінії фронту", — зазначила Свириденко.

Нагадаємо, в Україні стартував масштабний проєкт модернізації зрошувальних систем, що посилить спроможність організацій водокористувачів та впровадить сучасні підходи до управління меліорацією. Проєкт реалізується за підтримки Програми Агро, яку фінансує уряд США.