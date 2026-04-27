MilTech-проект ищет инвестора для производства системы наземных роботизированных комплексов: детали

НРК
MilTech-проект ищет инвестора для создания НРК/Фото: Inventure

MilTech-проект ищет инвестора для производства и тестирования образцов системы наземных роботизированных комплексов (НРК), включающей наземные, водные и амфибийные модули. Разработка прошла этап испытаний и требует привлечения капитала в размере $27 000.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Inventure.

Идея создания роботизированных комплексов возникла для автоматизации сельского хозяйства, в частности, для обслуживания виноградников и садов. Из-за военных действий разработка была переориентирована на потребности логистики в опасных условиях, таких как зоны плотного минирования.

Технические решения

Система базируется на модульных платформах двух модификаций:

  • малая платформа – грузоподъемность до 100 кг, тяговое усилие до 300 кг;
  • большая платформа – грузоподъемность до 250 кг, тяговое усилие до 700 кг.

Привод реализован через электромоторы мощностью от 250 до 1000 Вт. Дальность действия составляет 10-20 км. Собственная конструкция гусеничного привода обеспечивает проходимость в грязи, где готовые решения для снегоходов были неэффективны.

Для управления разработчики используют комбинацию каналов связи: радиоканал, оптоволокно и Starlink. Видеоканал работает на частотах 1300–5800 МГц, управление – на 170–900 МГц. Система включает в себя камеры 360 градусов и ретрансляторы для расширения зоны действия.

Инвестиционные этапы

Целью привлечения инвестиций является создание системы, объединяющей наземные, водные и амфибийные модули.

Этап 1: изготовление рабочего образца для тестирования в качестве логистической системы. Необходимые инвестиции – 7 000 долларов. Смета включает:

  • станцию управления с антенной высотой 5 м (30 000 грн);
  • ретранслятор на базе малого работа с мачтой до 3 м (100 000 грн);
  • малый тягач (50000 грн); большой тягач (100000 грн);
  • малый полуприцеп (6000 грн).

Этап 2: создание специализированной техники. Необходимые инвестиции – 20 000 долларов. Средства направят на:

  • турель со стабилизацией (5000 долларов);
  • тихоходное плавательное средство (3 000 долларов);
  • амфибию (12 000 долларов).

Этап 3: кодификация продукции, регистрация юридического лица и развертывание линии для серийного производства. Объем финансирования зависит от результатов тестирования изделий на первых стадиях.

Ранее сообщалось, что в производителе малых транспортных средств ищет инвестора для масштабирования бизнеса в сегменте малых транспортных средств с перспективой выхода на рынки Восточной Европы.

Автор:
Татьяна Ковальчук