MilTech-проект ищет инвестора для производства системы наземных роботизированных комплексов: детали
MilTech-проект ищет инвестора для производства и тестирования образцов системы наземных роботизированных комплексов (НРК), включающей наземные, водные и амфибийные модули. Разработка прошла этап испытаний и требует привлечения капитала в размере $27 000.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Inventure.
Идея создания роботизированных комплексов возникла для автоматизации сельского хозяйства, в частности, для обслуживания виноградников и садов. Из-за военных действий разработка была переориентирована на потребности логистики в опасных условиях, таких как зоны плотного минирования.
Технические решения
Система базируется на модульных платформах двух модификаций:
- малая платформа – грузоподъемность до 100 кг, тяговое усилие до 300 кг;
- большая платформа – грузоподъемность до 250 кг, тяговое усилие до 700 кг.
Привод реализован через электромоторы мощностью от 250 до 1000 Вт. Дальность действия составляет 10-20 км. Собственная конструкция гусеничного привода обеспечивает проходимость в грязи, где готовые решения для снегоходов были неэффективны.
Для управления разработчики используют комбинацию каналов связи: радиоканал, оптоволокно и Starlink. Видеоканал работает на частотах 1300–5800 МГц, управление – на 170–900 МГц. Система включает в себя камеры 360 градусов и ретрансляторы для расширения зоны действия.
Инвестиционные этапы
Целью привлечения инвестиций является создание системы, объединяющей наземные, водные и амфибийные модули.
Этап 1: изготовление рабочего образца для тестирования в качестве логистической системы. Необходимые инвестиции – 7 000 долларов. Смета включает:
- станцию управления с антенной высотой 5 м (30 000 грн);
- ретранслятор на базе малого работа с мачтой до 3 м (100 000 грн);
- малый тягач (50000 грн); большой тягач (100000 грн);
- малый полуприцеп (6000 грн).
Этап 2: создание специализированной техники. Необходимые инвестиции – 20 000 долларов. Средства направят на:
- турель со стабилизацией (5000 долларов);
- тихоходное плавательное средство (3 000 долларов);
- амфибию (12 000 долларов).
Этап 3: кодификация продукции, регистрация юридического лица и развертывание линии для серийного производства. Объем финансирования зависит от результатов тестирования изделий на первых стадиях.
Ранее сообщалось, что в производителе малых транспортных средств ищет инвестора для масштабирования бизнеса в сегменте малых транспортных средств с перспективой выхода на рынки Восточной Европы.