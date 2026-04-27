MilTech-проєкт шукає інвестора для виробництва системи наземних роботизованих комплексів: деталі

MilTech-проєкт шукає інвестора для виробництва та тестування зразків системи наземних роботизованих комплексів (НРК), що включає наземні, водні та амфібійні модулі. Розробка пройшла етап випробувань і потребує залучення капіталу обсягом $27 000.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Іnventure.

Ідея створення роботизованих комплексів виникла для автоматизації сільського господарства, зокрема для обслуговування виноградників та садів. Через воєнні дії розробка була переорієнтована на потреби логістики в небезпечних умовах, таких як зони щільного мінування.

Технічні рішення

Система базується на модульних платформах двох модифікацій:

мала платформа — вантажопідйомність до 100 кг, тягове зусилля до 300 кг;

велика платформа — вантажопідйомність до 250 кг, тягове зусилля до 700 кг.

Привід реалізовано через електромотори потужністю від 250 до 1000 Вт. Дальність дії становить 10–20 км. Власна конструкція гусеничного приводу забезпечує прохідність у багнюці, де готові рішення для снігоходів були неефективними.

Для управління розробники використовують комбінацію каналів зв’язку: радіоканал, оптоволокно та Starlink. Відеоканал працює на частотах 1300–5800 МГц, управління — на 170–900 МГц. Система включає камери 360 градусів та ретранслятори для розширення зони дії.

Інвестиційні етапи

Метою залучення інвестицій є створення системи, що об’єднує наземні, водні та амфібійні модулі.

Етап 1: виготовлення робочого зразка для тестування як логістичної системи. Необхідні інвестиції — 7 000 доларів. Кошторис включає:

станцію керування з антеною висотою 5 м (30 000 грн);

ретранслятор на базі малого робота з щоглою до 3 м (100 000 грн);

малий тягач (50 000 грн); великий тягач (100 000 грн);

малий напівпричіп (6 000 грн).

Етап 2: створення спеціалізованої техніки. Необхідні інвестиції — 20 000 доларів. Кошти спрямують на:

турель зі стабілізацією (5 000 доларів);

тихохідний плавальний засіб (3 000 доларів);

амфібію (12 000 доларів).

Етап 3: кодифікація продукції, реєстрація юридичної особи та розгортання лінії для серійного виробництва. Обсяг фінансування залежатиме від результатів тестування виробів на перших стадіях.

Раніше повідомлялося, що виробник малих транспортних засобів шукає інвестора для масштабування бізнесу у сегменті малих транспортних засобів із перспективою виходу на ринки Східної Європи.