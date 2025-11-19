Минэкономики продолжило прием заявок на гранты для виноделов Одесской области

Прием заявок на грантовую поддержку малых виноградарей и виноделов Одесской области продлен до 30 ноября 2025 года. Инициатива осуществляется Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) в сотрудничестве с Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины при финансовой поддержке Правительства Италии.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Прием заявок стартовал 28 октября 2025 года, и по состоянию на сегодняшний день уже 30 предпринимателей Одесщины подали заявки на участие в программе.

Срок подачи заявок продлен, чтобы помочь большему количеству виноделов развивать производство и укреплять экономику региона.

"Благодаря продлению срока подачи заявок еще больше местных виноделов получат шанс воспользоваться программой, развивать свое производство и укреплять экономику региона. Мы благодарны ФАО и Правительству Италии за стабильную поддержку восстановления аграрного сектора Украины", – отметил заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Денис Башлык.

Участие в программе могут принять зарегистрированные в ГАР виноградари и виноделы, которые возделывают от 2 до 50 гектаров виноградников или производят до 10 000 декалитров вина в год в Одесской области.

Заявки подаются через ГАР и обязательно должны быть подписаны квалифицированной электронной подписью (КЭП).

Отобранные участники получат грантовую поддержку от 10 000 до 25 000 долларов США в зависимости от объемов производства и обоснованных потребностей.

Кроме финансовой помощи, программа предусматривает техническую поддержку, обучение и консультации, а также содействие внедрению системы защищенных географических указаний, что позволит повысить конкурентоспособность украинских вин на внутреннем и внешнем рынках.

Напомним, 28 октября в Государственном аграрном реестре начинается прием заявок на грантовую поддержку малых виноградарей и виноделов Одесской области. Заявки принимались до 17 ноября 2025 включительно.