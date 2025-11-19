Мінекономіки продовжило прийом заявок на гранти для виноробів Одещини

Прийом заявок на грантову підтримку малих виноградарів і виноробів Одеської області продовжено до 30 листопада 2025 року. Ініціатива реалізується Продовольною та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО) у співпраці з Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України за фінансової підтримки Уряду Італії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Прийом заявок стартував 28 жовтня 2025 року, і станом на сьогодні вже 30 підприємців Одещини подали заявки на участь у програмі.

Термін подачі заявок продовжено, щоб допомогти більшій кількості виноробів розвивати виробництво та зміцнювати економіку регіону.

"Завдяки продовженню терміну подачі заявок ще більше місцевих виноробів отримають шанс скористатися програмою, розвивати своє виробництво та зміцнювати економіку регіону. Ми вдячні ФАО та Уряду Італії за стабільну підтримку відновлення аграрного сектору України", – зазначив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Денис Башлик.

Участь у програмі можуть взяти зареєстровані в ДАР виноградарі та винороби, які обробляють від 2 до 50 гектарів виноградників або виробляють до 10 000 декалітрів вина на рік в Одеській області.

Заявки подаються через ДАР та обов’язково мають бути підписані кваліфікованим електронним підписом (КЕП).

Відібрані учасники отримають грантову підтримку від 10 000 до 25 000 доларів США, залежно від обсягів виробництва та обґрунтованих потреб.

Крім фінансової допомоги, програма передбачає технічну підтримку, навчання та консультації, а також сприяння у впровадженні системи захищених географічних зазначень, що дозволить підвищити конкурентоспроможність українських вин на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Нагадаємо, 28 жовтня в Державному аграрному реєстрі розпочинається прийом заявок на грантову підтримку малих виноградарів і виноробів Одеської області. Заявки приймалися до 17 листопада 2025 року включно.