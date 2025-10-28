Розпочався прийом заявок на гранти для малих виноробів Одещини: хто може податися

З 28 жовтня в Державному аграрному реєстрі розпочинається прийом заявок на грантову підтримку малих виноградарів і виноробів Одеської області. Заявки приймаються з 28 жовтня по 17 листопада 2025 року включно.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Мінекономіки.

Ініціатива реалізується Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО) у співпраці з Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України, за фінансової підтримки Уряду Італії.

Хто може отримати грант

Участь у програмі можуть взяти виноградарі та винороби, які відповідають таким критеріям:

Зареєстровані в Державному аграрному реєстрі (ДАР) .

. Обробляють від 2 до 50 гектарів виноградників на території Одеської області.

Відібрані учасники матимуть можливість отримати грантову підтримку у розмірі від 10 000 до 25 000 доларів США. Конкретна сума залежатиме від обсягів виробництва та обґрунтованих потреб, представлених у заявці.

Мета програми

Нова програма ФАО спрямована на розвиток виноробного сектору України шляхом розширення доступу до сучасного обладнання, якісного садивного матеріалу та технічної підтримки, а також запровадження ринково орієнтованих підходів, які забезпечать сталий розвиток малих виробників.

Заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Денис Башлик наголосив на важливості цієї допомоги.

"Таке партнерство приносить реальну користь місцевим виробникам: допомагає відновити виробництво, створює нові робочі місця та відкриває додаткові можливості для розвитку експорту. Саме така співпраця стимулює сталий економічний розвиток аграрного сектору та економіки України в цілому", - наголосив він.

Керівниця офісу ФАО в Україні Шахноза Мумінова підтвердила, що ця ініціатива є кроком до зміцнення сільської економіки через агропродовольчі ланцюги доданої вартості.

