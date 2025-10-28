- Категория
Начался прием заявок на гранты для виноделов Одесской области: кто может податься
С 28 октября в Государственном аграрном реестре начинается прием заявок на грантовую поддержку малых виноградарей и виноделов Одесской области. Заявки принимаются с 28 октября по 17 ноября 2025 включительно.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Минэкономики.
Инициатива реализуется Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) в сотрудничестве с Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины при финансовой поддержке Правительства Италии.
Кто может получить грант
Участие в программе могут принять виноградари и виноделы, отвечающие следующим критериям:
- Зарегистрированы в Государственном аграрном реестре (ГАР) .
- Возделывают от 2 до 50 гектаров виноградников на территории Одесской области.
Отобранные участники получат возможность получить грантовую поддержку в размере от 10 000 до 25 000 долларов США. Конкретная сумма зависит от объемов производства и обоснованных потребностей, представленных в заявке.
Цель программы
Новая программа ФАО направлена на развитие винодельческого сектора Украины путем расширения доступа к современному оборудованию, качественному посадочному материалу и технической поддержке, а также внедрению рыночно ориентированных подходов, которые обеспечат устойчивое развитие малых производителей.
Заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Денис Башлык отметил важность этой помощи.
"Такое партнерство приносит реальную пользу местным производителям: помогает возобновить производство, создает новые рабочие места и открывает дополнительные возможности для развития экспорта. Именно такое сотрудничество стимулирует устойчивое экономическое развитие аграрного сектора и экономики Украины в целом", - подчеркнул он.
Руководитель офиса ФАО в Украине Шахноза Муминова подтвердила, что эта инициатива является шагом к укреплению сельской экономики через агропродовольственные цепи добавленной стоимости.
Напомним, с 8 октября началась регистрация на две грантовые программы, направленные на поддержку бизнеса в Украине. Подать заявки могут самозанятые лица, микробизнес, а также малые и средние предприятия, работающие в восьми прифронтовых областях. Программы распространяются на местный и релоцированный бизнес.