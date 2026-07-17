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Минэкономики рекордно расширило список агротехники с компенсацией 25%
Министерство экономики Украины обновило список отечественной техники и оборудования для агропромышленного комплекса, четверть стоимости которых компенсирует государство. Это самое большое расширение программы по количеству новых производителей и позиций. В настоящее время список содержит 15 624 технических наименования от 172 украинских предприятий.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Каждое такое обновление увеличивает выбор техники для аграриев и рынок сбыта для украинского машиностроения. Аграрии получают больше возможностей обновлять технический парк с компенсацией части расходов, а производители - новые заказы и ресурсы для развития производства", - сообщил заместитель министра Виталий Киндратов.
Министерство подтвердило участие 13 680 наименований продукции 147 производителей, работавших ранее в программе. Кроме того, 48 предприятий расширили свою номенклатуру на 994 позиций. Наибольшее оборудование добавили "Карловский машиностроительный завод " ; компания "Агро Пром Сфера"; предприятие "Олис"; бренд "Агромаш-Калина"; заводы "Агрокуб" и "Профи Стан".
В программу впервые вошли 25 производителей:
- "Завод Михалов";
- "С СС ";
- "Сортировочные машины ";
- "Ю Р Агро";
- "Луч";
- "Агрикон Центр";
- "Катто Групп";
- "Укрспецстрой В В ";
- "Орион.Групп";
- "Укртехнофудз";
- "Мегатехсервис Л ТД ";
- "Еверласт";
- "Компания "Весоизмерительные системы ";
- " АТ Техника";
- "Земмаш-Техника";
- "Зерновой Дом";
- "Деметра-Метт";
- "К ВЗ ";
- "Лотирон";
- "Киевский машиностроительный завод " ;
- "Деми-Микс-Украина";
- "Агроварм Инновейшинс";
- "Инсортекс";
- "Негабарит-сервис";
- "Мастер Милк".
Для фермеров и агропереработчиков в прифронтовых областях действуют особые условия. Аграрии, в которых не менее 80% земель находятся на территориях боевых действий, получают компенсацию 40% стоимости техники и оборудования украинского производства без учета НДС.
Государственная компенсация в размере 25% предоставляется за сельскохозяйственную технику, содержащую не менее 60% украинских составляющих. Для комбайнов, тракторов, самоходных опрыскивателей и зерновозов действуют отдельные условия локализации. Чтобы получить выплату, необходимо выбрать товар из официального списка на сайте Минэкономики, приобрести его и подать заявку через уполномоченный банк. Соответствие техники критериям определяется Постановлением Кабинета Министров Украины №130.
Напомним, ранее агропроизводители подали 823 заявки на компенсацию стоимости 1312 единиц агротехники и оборудования. Общая стоимость приобретенной техники составила 1,15 млрд. грн. с НДС.