Минэкономики рекордно расширило список агротехники с компенсацией 25%

Министерство экономики Украины обновило список отечественной техники и оборудования для агропромышленного комплекса, четверть стоимости которых компенсирует государство. Это самое большое расширение программы по количеству новых производителей и позиций. В настоящее время список содержит 15 624 технических наименования от 172 украинских предприятий.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Каждое такое обновление увеличивает выбор техники для аграриев и рынок сбыта для украинского машиностроения. Аграрии получают больше возможностей обновлять технический парк с компенсацией части расходов, а производители - новые заказы и ресурсы для развития производства", - сообщил заместитель министра Виталий Киндратов.

Министерство подтвердило участие 13 680 наименований продукции 147 производителей, работавших ранее в программе. Кроме того, 48 предприятий расширили свою номенклатуру на 994 позиций. Наибольшее оборудование добавили "Карловский машиностроительный завод " ; компания "Агро Пром Сфера"; предприятие "Олис"; бренд "Агромаш-Калина"; заводы "Агрокуб" и "Профи Стан".

В программу впервые вошли 25 производителей:

"Завод Михалов";

"С СС ";

"Сортировочные машины ";

"Ю Р Агро";

"Луч";

"Агрикон Центр";

"Катто Групп";

"Укрспецстрой В В ";

"Орион.Групп";

"Укртехнофудз";

"Мегатехсервис Л ТД ";

"Еверласт";

"Компания "Весоизмерительные системы ";

" АТ Техника";

"Земмаш-Техника";

"Зерновой Дом";

"Деметра-Метт";

"К ВЗ ";

"Лотирон";

"Киевский машиностроительный завод " ;

"Деми-Микс-Украина";

"Агроварм Инновейшинс";

"Инсортекс";

"Негабарит-сервис";

"Мастер Милк".

Для фермеров и агропереработчиков в прифронтовых областях действуют особые условия. Аграрии, в которых не менее 80% земель находятся на территориях боевых действий, получают компенсацию 40% стоимости техники и оборудования украинского производства без учета НДС.

Государственная компенсация в размере 25% предоставляется за сельскохозяйственную технику, содержащую не менее 60% украинских составляющих. Для комбайнов, тракторов, самоходных опрыскивателей и зерновозов действуют отдельные условия локализации. Чтобы получить выплату, необходимо выбрать товар из официального списка на сайте Минэкономики, приобрести его и подать заявку через уполномоченный банк. Соответствие техники критериям определяется Постановлением Кабинета Министров Украины №130.

Напомним, ранее агропроизводители подали 823 заявки на компенсацию стоимости 1312 единиц агротехники и оборудования. Общая стоимость приобретенной техники составила 1,15 млрд. грн. с НДС.