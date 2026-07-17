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Минэкономики рекордно расширило список агротехники с компенсацией 25%

подсолнечники, трактор
Техники для аграриев с 25% компенсацией стало больше / Freepik

Министерство экономики Украины обновило список отечественной техники и оборудования для агропромышленного комплекса, четверть стоимости которых компенсирует государство. Это самое большое расширение программы по количеству новых производителей и позиций. В настоящее время список содержит 15 624 технических наименования от 172 украинских предприятий.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Каждое такое обновление увеличивает выбор техники для аграриев и рынок сбыта для украинского машиностроения. Аграрии получают больше возможностей обновлять технический парк с компенсацией части расходов, а производители - новые заказы и ресурсы для развития производства", - сообщил заместитель министра Виталий Киндратов.

Министерство подтвердило участие 13 680 наименований продукции 147 производителей, работавших ранее в программе. Кроме того, 48 предприятий расширили свою номенклатуру на 994 позиций. Наибольшее оборудование добавили "Карловский машиностроительный завод " ; компания "Агро Пром Сфера"; предприятие "Олис"; бренд "Агромаш-Калина"; заводы "Агрокуб" и "Профи Стан".

В программу впервые вошли 25 производителей:

  • "Завод Михалов";
  • СС ";
  • "Сортировочные машины ";
  • Р Агро";
  • "Луч";
  • "Агрикон Центр";
  • "Катто Групп";
  • "Укрспецстрой В В ";
  • "Орион.Групп";
  • "Укртехнофудз";
  • "Мегатехсервис Л ТД ";
  • "Еверласт";
  • "Компания "Весоизмерительные системы ";
  • " АТ Техника";
  • "Земмаш-Техника";
  • "Зерновой Дом";
  • "Деметра-Метт";
  • ВЗ ";
  • "Лотирон";
  • "Киевский машиностроительный завод " ;
  • "Деми-Микс-Украина";
  • "Агроварм Инновейшинс";
  • "Инсортекс";
  • "Негабарит-сервис";
  • "Мастер Милк".

Для фермеров и агропереработчиков в прифронтовых областях действуют особые условия. Аграрии, в которых не менее 80% земель находятся на территориях боевых действий, получают компенсацию 40% стоимости техники и оборудования украинского производства без учета НДС.

Государственная компенсация в размере 25% предоставляется за сельскохозяйственную технику, содержащую не менее 60% украинских составляющих. Для комбайнов, тракторов, самоходных опрыскивателей и зерновозов действуют отдельные условия локализации. Чтобы получить выплату, необходимо выбрать товар из официального списка на сайте Минэкономики, приобрести его и подать заявку через уполномоченный банк. Соответствие техники критериям определяется Постановлением Кабинета Министров Украины №130.

Напомним, ранее агропроизводители подали 823 заявки на компенсацию стоимости 1312 единиц агротехники и оборудования. Общая стоимость приобретенной техники составила 1,15 млрд. грн. с НДС.

Автор:
Татьяна Ковальчук